- Распределение представителей Momsforschungen в районах Берлина

В течение двух десятилетий широко признанные сообщества матерей, продвигающие интеграцию в Берлине, распределены неравномерно по районам. В Неукöllн их 89, а в Митте - 68, в то время как в Темпельхоф-Шёнеберге и Фридрихсхайн-Кройцберге их всего 33 и 31 соответственно. Число сокращается до 3 и 5 в Панкове и Шарлоттенбург-Вильмерсдорфе, как сообщается в ответе Сената на запрос от AfD. К 2025 году ожидается, что в городе будет около 300 сообществ матерей.

Эти сообщества матерей - женщины из иммигрантских семей, проживающие в Германии длительное время, которые предоставляют советы и поддержку другим мигрантским семьям с детьми по вопросам образования, здравоохранения и местных удобств. Программа была запущена в Неукöllн в 2004 году.

Различное финансирование инициатив сообществ матерей

Подобно этому, бюджеты этих инициатив сильно различаются. В Неукöllн они составляют около 2 миллионов евро в год, а в Митте - 1,7 миллиона евро. В то же время, Панков получает почти 102 000 евро, а Трептов-Кёpenick - 6 сообществ матерей, получающих почти 117 000 евро каждый год.

В совокупности это составляет более 8 миллионов евро в год. Зарплаты, материалы, координационный персонал и профессиональное обучение сообществ матерей финансируются землей Берлин.

Европейский Союз проявил интерес к поддержке этих инициатив сообществ матерей, признавая их жизненно важную роль в интеграции иммигрантских семей. Бюджетное распределение для этих программ сильно различается в member states Европейского Союза, с некоторыми провинциями Германии получающими гораздо меньше финансирования, чем другие.

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