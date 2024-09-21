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"Расписные псы панды": китайский зоопарк привлекает внимание за то, что привлекает посетителей с измененными щенками

Китайский зоопарк открыто признаёт, что его знаменитая парочка панд на самом деле всего лишь собаки, искусно раскрашенные.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Снимок с видео показывает двух пекинесов, искусно преображенных в панд, находящихся на территории...
Снимок с видео показывает двух пекинесов, искусно преображенных в панд, находящихся на территории китайского зоопарка.

"Расписные псы панды": китайский зоопарк привлекает внимание за то, что привлекает посетителей с измененными щенками

Мягкие пушистые песики породы Чоу-Чоу, украшенные, чтобы символизировать любимое национальное сокровище страны, были запечатлены на видео посетителем зоопарка в провинции Гуандун на юге.

Видео, размещенное в понедельник в Douyin, китайском аналоге TikTok, набрало более 1,4 миллиона просмотров и более 725 000 лайков.

Другой пользователь опубликовал снимок в социальных сетях, изображающий черно-белых собак в вольере рядом со знаком "окрашенные собаки".

На знаке написано: "Мы - Пандовые собаки, милые домашние животные, похожие на панд благодаря окраске и костюмам, заботливо ухаживаемые Чоу-Чоу. Мы ласковые, умные, дружелюбные, милые и очаровательные!"

Директор зоопарка, фамилия которой Хуан, заявила, что эти собаки являются одной из их главных достопримечательностей.

"Как следует из нашего названия, мы - 'Парк странных животных и очаровательных домашних животных'," - сказала она Sichuan Observation, государственному СМИ. "Это Чоу-Чоу, окрашенные под панд, что является одной из наших особенностей".

Посетители зоопарка в южной провинции Гуандун видят, как кормят Чоу-Чоу, окрашенного под панд. Это не первый случай, когда собак окрашивают под панд или других диких животных в Китае.

В мае зоопарк в восточной провинции Цзянсу вызвал скандал, когда посетители узнали, что они окрасили двух собак в черно-белый цвет, чтобы они походили на панд. После широкой критики зоопарк признал обман.

В 2019 году кафе в юго-западном городе Чэнду также подверглось критике за предложение услуги окрашивания для клиентов, чтобы они могли превратить своих питомцев в панд. А в 2016 году в Гуандуне обнаружили магазины, продающие окрашенных под мини-тигров собак.

Посетители часто интересуются Чоу-Чоу, которые превращаются в пандоподобных существ в зоопарке, делая это популярной достопримечательностью.

Многие путешественники ищут подобные уникальные впечатления, посещая Китай, и окрашенные Чоу-Чоу не являются исключением.

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