"Расписные псы панды": китайский зоопарк привлекает внимание за то, что привлекает посетителей с измененными щенками
Мягкие пушистые песики породы Чоу-Чоу, украшенные, чтобы символизировать любимое национальное сокровище страны, были запечатлены на видео посетителем зоопарка в провинции Гуандун на юге.
Видео, размещенное в понедельник в Douyin, китайском аналоге TikTok, набрало более 1,4 миллиона просмотров и более 725 000 лайков.
Другой пользователь опубликовал снимок в социальных сетях, изображающий черно-белых собак в вольере рядом со знаком "окрашенные собаки".
На знаке написано: "Мы - Пандовые собаки, милые домашние животные, похожие на панд благодаря окраске и костюмам, заботливо ухаживаемые Чоу-Чоу. Мы ласковые, умные, дружелюбные, милые и очаровательные!"
Директор зоопарка, фамилия которой Хуан, заявила, что эти собаки являются одной из их главных достопримечательностей.
"Как следует из нашего названия, мы - 'Парк странных животных и очаровательных домашних животных'," - сказала она Sichuan Observation, государственному СМИ. "Это Чоу-Чоу, окрашенные под панд, что является одной из наших особенностей".
Посетители зоопарка в южной провинции Гуандун видят, как кормят Чоу-Чоу, окрашенного под панд. Это не первый случай, когда собак окрашивают под панд или других диких животных в Китае.
В мае зоопарк в восточной провинции Цзянсу вызвал скандал, когда посетители узнали, что они окрасили двух собак в черно-белый цвет, чтобы они походили на панд. После широкой критики зоопарк признал обман.
В 2019 году кафе в юго-западном городе Чэнду также подверглось критике за предложение услуги окрашивания для клиентов, чтобы они могли превратить своих питомцев в панд. А в 2016 году в Гуандуне обнаружили магазины, продающие окрашенных под мини-тигров собак.
Посетители часто интересуются Чоу-Чоу, которые превращаются в пандоподобных существ в зоопарке, делая это популярной достопримечательностью.
Многие путешественники ищут подобные уникальные впечатления, посещая Китай, и окрашенные Чоу-Чоу не являются исключением.
Читайте также:
- Доступность в отпуске: самые важные советы - и лучшие туристические направления
- Хромая утка: кто такой босс GDL Клаус Везельски?
- Задержки и отмены поездов: какие права есть у пассажиров в случае железнодорожной забастовки
- Железнодорожная забастовка: где ожидается больше всего отмен поездов - и как получить наилучшую информацию