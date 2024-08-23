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Распадавшееся тело дочери Майка Линча было обнаружено.

 and  John Stellmacher
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Распадавшееся тело дочери Майка Линча было обнаружено.

Яхта премиум-класса, принадлежащая британскому миллиардеру Майку Линчу, затонула в понедельник во время шторма у берегов Сицилии. В результате поисковой операции водолазы обнаружили шестое тело на борту затонувшего судна, предположительно принадлежащее дочери Линча, которая считалась пропавшей без вести. Тело будет поднято с "Байесиана" профессиональными водолазами на глубине 50 метров. Всего учтено семь жертв, в том числе Линч, 59-летний известный бизнесмен в Великобритании, также числится среди погибших. Жена Линча, которая также была на борту, числится среди 15 выживших.

Из 22 человек, находившихся на борту, предположительно семь погибли, в том числе две пары друзей Линча. Останки Линча, повара судна и двух погибших пар уже были извлечены до этого открытия.

Похоже, экипаж и гости яхты не предвидели надвигающуюся бурю. "Байесиан", 56-метровая яхта, вдохновленная 18-м веком британским математиком, и считающаяся одной из крупнейших парусной яхт в мире, находилась всего в половине морской мили (около 900 метров) от берега.

Причина катастрофы остается неясной. Подозрения растут в отношении капитана, новозеландца, который управлял яхтой. Он якобы сказал: "Мы этого не ожидали". Однако слова капитана вызывают озабоченность. Он был допрошен властями в течение нескольких часов, но прокуратура еще не объявила, будет ли начато расследование.

Линч планировал праздничное путешествие

Линч планировал отметить свою судебную победу над продажей своей компании семейным и дружеским праздником на яхте. К сожалению, половина пассажиров погибла.

Познакомившиеся пары, погибшие в результате несчастного случая, былиJonathan Bloomer, главный банкир Morgan Stanley, и его жена Anne Elizabeth, а также юрист Chris Morvillo и его жена Nada. Во время несчастного случая они все были в своих каютах и, к сожалению, не смогли эвакуироваться. Экипаж, за исключением повара, выжил в аварии.

Недавняя смерть другого друга

Линча часто называли "Британским Биллом Гейтсом" на родине. В 2011 году он продал свою компанию Autonomy Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов США (приблизительно 10 миллиардов евро), что считается одним из худших поглощений в Силиконовой долине.

По утверждениям, Линч, в союзе с бывшим финансовым директором Стивом Чемберленом, исказил состояние бизнеса компании для Hewlett-Packard. Оба Линча и Чемберлена были оправданы по этим обвинениям. К сожалению, Чемберлен также недавно погиб, попав под машину во время бега.

Рабочие спасательной службы сейчас работают над извлечением тела дочери Линча из глубин "Байесиана". Несмотря на их усилия, слова капитана об неожиданной буре вызывают обеспокоенность и подозрения.

По мере продолжения операции по спасению, некоторые из ближайших друзей Линча, в том числе Jonathan Bloomer и Chris Morvillo, погибли в своих каютах во время несчастного случая. Их трагическая гибель добавляет к растущему списку жертв праздничного путешествия, которое превратилось в катастрофу.

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