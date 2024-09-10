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Раскрытое оружие у бывшего политика "Альтернативной партии"

 and  Carmen Simpson
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Раскрытое оружие у бывшего политика "Альтернативной партии"

Федеральная прокуратура продолжает судебный процесс против группы, связанной с Генрихом XIII. Принцем Рейссом. Во время их ареста правоохранительные органы также обыскали жилье подсудимого и бывшего члена АФД Мальсак-Винкеманна. Недавние находки с этого обыска только что стали известны.

Во время предыдущего обыска в жилище Мальсак-Винкеманна, бывшего немецкого парламентария и судьи, правоохранительные органы обнаружили оружие, по крайней мере 60 поддельных сертификатов вакцинации и значительные средства. Эти подробности были обнародованы в суде во время франкфуртского процесса по обвинению в терроризме против так называемой группы "Реichsbürger" вокруг Генриха XIII. Принца Рейсса в Высшем земельном суде Франкфурта. 60-летний Мальсак-Винкеманн законно владел оружием, как подтвердил в записке Федеральное уголовное полицейское управление Германии.

В рамках антитеррористической операции против "Реichsbürger" сцены в декабре 2022 года Мальсак-Винкеманн, бывший член АФД в немецком парламенте и судья, был задержан. Федеральная прокуратура подозревает 60-летнего в членстве в террористической организации, якобы планирующей переворот политической системы Германии. Его квартиру и склад в Берлине обыскали.

Точное количество денег, найденных в жилище Мальсак-Винкеманна, не было раскрыто во время суда, но оно было описано как "значительное". Кроме того, его кухня была заполнена неиспользованной едой, часть которой была близка к истечению срока годности.

В марте 2023 года Мальсак-Винкеманн был отстранен от своих судебных обязанностей судом присяжных по просьбе сенатской администрации Берлина. Это произошло после ускоренной процедуры.

Планируемый штурм Бундестага

Мальсак-Винкеманна обвиняют в причастности к планированию вооруженного штурма Бундестага, который он отрицает. Цель группы, согласно обвинениям, состояла в захвате членов парламента и инициировании смены системы. На суде был показан видеоролик с английской лекцией Генриха XIII. Принца Рейсса в январе 2019 года в Цюрихе.

На суде Реусс цитируется, говоря, что Федеративная Республика Германия (БРД) является "так называемым государством", разделение властей является "иллюзией". С конца Второй мировой войны Германия не является суверенной, и ее Основной закон не является конституцией".

Более 20 заговорщиков на суде

Девять подсудимых должны предстать перед судом во Франкфурте за планирование переворота. Их обвиняют в членстве или поддержке террористической организации. Вооруженный переворот якобы планировался, и подсудимые якобы готовы были принять жертвы. До вынесения приговора все подсудимые считаются невиновными.

В общей сложности 26 предполагаемых заговорщиков находятся на суде в двух параллельных процессах в Мюнхене и Штутгарте по этому делу, делая его сложным судебным процессом.

Федеральная прокуратура упомянула, что связи Мальсак-Винкеманна с предполагаемой террористической организацией расследуются комиссией. Несмотря на его отрицания, во время суда были представлены доказательства его участия в планировании вооруженного штурма Бундестага.

Кроме того, было раскрыто, что комиссия следит за деятельностью различных individuals и групп, связанных с "Reichsbürger" сценой, которые подозреваются в связях с террористическими организациями.

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