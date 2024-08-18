Раскрытие тайны "талахонов" в сфере TikTok

Один из претендентов на Тинейджерское Слово Года — "Талахон". Оно относится к молодым людям, которые поддерживают образ фальшивых дизайнерских сумок и золотых цепочек в социальных сетях. Рекомендуется избегать обобщений.

Эти молодые люди, часто с миграционным прошлым, носят фальшивую дизайнерскую одежду и бродят по центрам городов с рюкзаком, спортивным костюмом и золотой цепочкой. Некоторые также придерживаются устаревших взглядов на женщин. Это стереотип. В настоящее время так называемые "Талахоны" вызывают переполох и иногда провокационные дебаты о миграции и молодежной культуре в социальных сетях.

Термин был выдвинут на Тинейджерское Слово Года и привлекает еще больше внимания. Но что именно он представляет собой — и почему этот термин может быть проблематичным? Сначала термин якобы происходит от арабского, согласно издательству Langenscheidt, которое ежегодно присваивает Тинейджерское Слово. "Талахон" означает "иди сюда" и якобы используется для людей со стереотипными чертами или поведением.

Вирусный трек рэпера

На TikTok или Instagram, в частности, молодые люди представляют себя якобы типичным "Талахоном", например, с кепкой Gucci и выбритыми боками ("бока на нуле"). В других постах некоторые выражают свои взгляды на женщин, например, не позволяя своей потенциальной девушке ходить в бассейн одной. Эти посты часто сопровождаются песней "TA3AL LAHON" рэпера Хассана. Он выпустил трек ("Я дам тебе нож, я патрон") в 2022 году, и музыкальное видео разъясняет, что lyrics вымышленные, а видео — для развлечения. Сейчас песня набирает популярность в социальных сетях.

Кроме того, однажды филиал Edeka в Нижней Саксонии имел полку, подписанную "Талахон", с модными товарами, такими как газированные напитки или шоколадные батончики, также найденными в автоматах с закусками. Однако из-за спорных дискуссий о термине магазин принял решение снять надпись с полки.

"Нет единого Талахона"

"Нет единого Талахона. В конце концов, это очень разнообразное и не единообразное явление", — говорит социолог Габриэле Рохманн, со-директор Архива Культур Молодежи в Берлине. Не все видео Талахона настоящие. Многие из них пародируют тренд. Один пользователь, например, ведет себя как врач, который ведет себя как Талахон. Другие используют свои видео, чтобы в некоторой степени поднять общество на смех.

Однако Рохманн подчеркивает, "Некоторые принимают это, и иногда играют роль мизогинистские взгляды, что проблематично. Эти молодые люди должны быть показаны границы и сказали: "Стоп. Так не делают", и работать с ними, чтобы пересмотреть и отказаться от этих взглядов и поведения".

Стиль Талахона, по словам Рохманна, не новый. Он просто получил больше внимания благодаря популярности песни Хассана, даже среди женских пользователей, которые показывают себя как женский эквивалент — Талахина. Для Рохманна это своего рода "игра между мальчиками и девочками", которая может быть замечена в различных культурах молодежи.

Расистские комментарии "очень опасная история"

Но не все поддерживают тренд. Наоборот, он служит топливом для правопопулистских или расистских комментариев. Рохманн предостерегает от обобщений. Нужно рассматривать каждый случай в отдельности и внимательно посмотреть. "Это в основном то же самое, что и с гангста-рэпом, который быстро и легко осуждается в общем, хотя там тоже есть разные нюансы и интерпретации".

Процессы стигматизации длились долгое время,according to the expert. "Новая Правые" фокусируются на этих молодых людях, которые, по их мнению, являются синонимом неудачной интеграции, и вообще все — катастрофа". Кlichés и предубеждения существуют уже много лет, как видно из дискуссий вокруг новогодних событий 2015 года в Кёльне.

Термин "Новая Правые" описывает сцену, которая выступает за этнически однородное государство с авторитарными тенденциями, в то же время дистанцируясь от правых групп, ссылающихся на нацизм. Люди в этой сцене и их связанные партии используют такие тренды, чтобы укрепить свои собственные дискурсы. "Это очень опасная ситуация, потому что эта стигматизация не оправдана", — говорит Рохманн. "Кроме того, это приводит к тому, что молодые люди с миграционным прошлым или воспринимаемым миграционным прошлым чувствуют себя исключенными правыми, что sometimes может привести к агрессивным реакциям".

Спорные слова в молодежном сленге всегда существовали

Издательство Langenscheidt также следит за этими дискуссиями, согласно их собственным заявлениям. Подростки часто выдвигают "Талахон" на короткий список молодежного слова. Это показывает, как быстро и динамично меняется молодежный сленг и его значения и использование. Он всегда содержал положительные, отрицательные и спорные слова.

"Интерпретация и использование слова еще не ясны или окончательны, поэтому мы считаем его хорошим примером живого молодежного сленга, даже если его использование неоднозначно и не всегда положительно", — заявляет издательство. Если использование в будущем явно повернется к стигматизации и оскорблению, они оставляют за собой право удалить его. Удаление сейчас только подстегнет обвинение в цензуре. Они решили поддержать ожидаемый дискуссии. Молодежное слово должно быть отражением времени, они добавили.

Из текущих десяти кандидатов вы можете сейчас проголосовать за топ-3. Финальное голосование пройдет среди финалистов до 8 октября. Победившее слово будет объявлено на Франкфуртской книжной ярмарке.

Термин "Талахон" происходит из арабского языка, согласно Langenscheidt Verlag, и его использование в молодежном сленге является предметом продолжающихся дискуссий в лингвистике. Его интерпретация и использование все еще развиваются, и некоторые утверждают, что он отражает современную культуру молодежи, в то время как другие считают, что он способствует распространению отрицательных стереотипов.

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