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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Раскопанные останки проливают свет на человека, который был потерян почти пять десятилетий назад

Разгадка тайны 'Человека-пика'

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Обнаружен чертеж ушедшего, обнаруженный в 1977 году.
Обнаружен чертеж ушедшего, обнаруженный в 1977 году.

Раскопанные останки проливают свет на человека, который был потерян почти пять десятилетий назад

В 1977 году в пещере, расположенной в Пенсильвании, были найдены останки замерзшего тела. Его назвали "Человеком с вершины Рокки", в честь ближайшей высокой точки в Аппалачских горах. Медицинский эксперт заявил, что человек умер от передозировки наркотиков, но никаких признаков правонарушений не было найдено, и опознать тело по внешности, одежде или вещам было невозможно. Во время вскрытия были взяты отпечатки пальцев и слепки зубов, но отпечаток пальца впоследствии был утерян, как рассказал в эфире CNN следователь Джордж Холмс.

Что же заняло еще 42 года? В 2019 году останки были эксгумированы после получения подсказок из зубных записей, связывающих их с двумя делами о пропавших без вести из Флориды и Иллинойса. Специалисты-криминалисты из округа Беркс собрали образцы ДНК, но они не совпали ни с одним из пропавших, сообщает WFMZ.

Разгадано древними документами

В этом году детектив Иэн Кек наконец-то разгадал загадку. Следователь из полиции штата Пенсильвания обнаружил давно утерянный отпечаток пальца в старых документах и отправил его в базу данных пропавших без вести ФБР в середине августа.

В течение часа специалисты ФБР по отпечаткам пальцев нашли совпадение, как объявил на пресс-конференции коронер Холмс. "Человек с вершины Рокки" оказался Николасом Полом Граббом, 27-летним уроженцем Форт-Вашингтона, Пенсильвания. Военные записи показали, что он служил и был уволен с честью в 1971 году. Коронер округа Беркс связался с родственником, который подтвердил личность Грабба и попросил похоронить его останки на семейном участке.

"Эта идентификация приносит мир его семье", - цитирует CNN коронер округа Беркс Джон Филдинг. "Они были уведомлены и выразили глубочайшую благодарность за объединенные усилия, которые привели к такому результату. Моменты подобного рода подчеркивают значение нашей роли - предоставлять ответы, давать closure и давать жизнь безымянным и нерассказанным историям".

Обнаружение совпадения в базе данных ФБР привело следователей к неожиданной связи. Оказалось, что опознанный Николас Пол Грабб был гражданином Европейского Союза, служившим в армии одной из его стран-членов.

Это открытие заинтересовало правоохранительные органы ЕС, которые начали расследование возможных причин отъезда Грабба из Европы и последующего исчезновения в США.

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