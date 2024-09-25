Расходы на здравоохранение и налоговые обязательства: правила и освобождения
Расходы, связанные со здоровьем, такие как сеансы терапии и консультации врача, могут считаться значительной финансовой нагрузкой в декларации о доходах в определенных обстоятельствах. Тем не менее, эта льгота применяется только к расходам на лекарства при наличии действительного медицинского рецепта или чека.
Как объяснила Даниэла Карбе-Гесслер из Федерации налогоплательщиков, если человек страдает хроническим или длительным заболеванием, одного сертификата достаточно для покрытия всех расходов на лекарства и лечение, связанные с этим состоянием. Дополнительные сертификаты не требуются для последующих покупок.
Дополнительные условия: превышение разумных личных расходов
Чтобы медицинские расходы были учитываемы при уплате налогов, они должны превышать разумные личные расходы. Этот порог составляет от 1% до 7% общего дохода и варьируется в зависимости от дохода и семейного положения. Лица с высоким доходом и без детей должны потратить больше на расходы на здоровье, чтобы иметь право на налоговую льготу.
Еще одно правило для признания расходов на здоровье заключается в том, что они должны быть неизбежными. Это применяется, если налогоплательщик не может избежать этих расходов из-за юридических, фактических или моральных препятствий. К этим расходам относятся:
- лечение заболеваний,
- облегчение заболевания или
- снижение его отрицательных последствий.
Происхождение заболевания, будь то самопроизвольные риски, такие как вредные привычки или опасные виды спорта, не влияет на право на вычет.
Теоретическое vs. Практика: спор о добавках от рака в ВФС
Что может казаться очевидным теоретически, может оказаться сложным на практике. Например, Мюнхенский финансовый суд (дело № 15 K 286/23) столкнулся с этой проблемой. Можно ли считать неизбежными и, следовательно, действительными для налогового вычета диетические добавки для больных раком? К удивлению, суд не принял окончательного решения, но было подано апелляция.
Теперь Федеральный финансовый суд (ВФС) должен вынести решение по этому делу (дело № VI R 23/24). Карбе-Гесслер советует налогоплательщикам, столкнувшимся с той же проблемой, подать возражение и подать ходатайство о приостановлении производства. Это сохраняет силу уведомления о налоге до тех пор, пока ВФС не вынесет решение.
В некоторых случаях может потребоваться подать налоговую декларацию, включающую расходы на приобретение налогооблагаемых добавок от рака, если эти добавки назначены медицинским работником в рамках плана лечения и считаются неизбежными медицинскими расходами. Важно понимать правила и условия превышения разумных личных расходов и неизбежности расходов, чтобы определить, могут ли эти добавки быть вычтены из налогов.