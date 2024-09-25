Расходы на здравоохранение и налоговые обязательства: правила и освобождения

Расходы, связанные со здоровьем, такие как сеансы терапии и консультации врача, могут считаться значительной финансовой нагрузкой в декларации о доходах в определенных обстоятельствах. Тем не менее, эта льгота применяется только к расходам на лекарства при наличии действительного медицинского рецепта или чека.

Как объяснила Даниэла Карбе-Гесслер из Федерации налогоплательщиков, если человек страдает хроническим или длительным заболеванием, одного сертификата достаточно для покрытия всех расходов на лекарства и лечение, связанные с этим состоянием. Дополнительные сертификаты не требуются для последующих покупок.

Дополнительные условия: превышение разумных личных расходов

Чтобы медицинские расходы были учитываемы при уплате налогов, они должны превышать разумные личные расходы. Этот порог составляет от 1% до 7% общего дохода и варьируется в зависимости от дохода и семейного положения. Лица с высоким доходом и без детей должны потратить больше на расходы на здоровье, чтобы иметь право на налоговую льготу.

Еще одно правило для признания расходов на здоровье заключается в том, что они должны быть неизбежными. Это применяется, если налогоплательщик не может избежать этих расходов из-за юридических, фактических или моральных препятствий. К этим расходам относятся:

лечение заболеваний,

облегчение заболевания или

снижение его отрицательных последствий.

Происхождение заболевания, будь то самопроизвольные риски, такие как вредные привычки или опасные виды спорта, не влияет на право на вычет.

Теоретическое vs. Практика: спор о добавках от рака в ВФС

Что может казаться очевидным теоретически, может оказаться сложным на практике. Например, Мюнхенский финансовый суд (дело № 15 K 286/23) столкнулся с этой проблемой. Можно ли считать неизбежными и, следовательно, действительными для налогового вычета диетические добавки для больных раком? К удивлению, суд не принял окончательного решения, но было подано апелляция.

Теперь Федеральный финансовый суд (ВФС) должен вынести решение по этому делу (дело № VI R 23/24). Карбе-Гесслер советует налогоплательщикам, столкнувшимся с той же проблемой, подать возражение и подать ходатайство о приостановлении производства. Это сохраняет силу уведомления о налоге до тех пор, пока ВФС не вынесет решение.

В некоторых случаях может потребоваться подать налоговую декларацию, включающую расходы на приобретение налогооблагаемых добавок от рака, если эти добавки назначены медицинским работником в рамках плана лечения и считаются неизбежными медицинскими расходами. Важно понимать правила и условия превышения разумных личных расходов и неизбежности расходов, чтобы определить, могут ли эти добавки быть вычтены из налогов.

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