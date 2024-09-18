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Расходы на содержание арендодателя: потенциальный прямой вычет?

 and  Mark Rodriguez
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Владельцы арендуемых жилых помещений могут снизить свою налоговую нагрузку, dichiarando расходы на...
Владельцы арендуемых жилых помещений могут снизить свою налоговую нагрузку, dichiarando расходы на содержание общего имущества, но это privilege действует только в том случае, если назначенный резерв действительно используется.

Расходы на содержание арендодателя: потенциальный прямой вычет?

Владельцы или арендаторы недвижимости, ответственные за содержание общественных зон в кондоминиумах, обязаны создавать фонды для будущих ремонтов и поддержания. Для арендодателей важно учитывать это при размещении объявлений о сдаче в аренду.

Расходы, связанные с этими фондами содержания, можно заявить в декларации о доходах. Это включает затраты на ремонт или модернизацию общих объектов, таких как внешние стены, крыши и коммуникационные линии.

Как отмечает Даниэла Карбе-Гесслер из Федерации налогоплательщиков, эти затраты можно компенсировать доходами в момент оплаты из фонда содержания. Если расходы существенны или связаны с крупными инвестициями, арендодатели могут распределить вычеты в течение срока службы актива.

Однако согласно руководящим принципам налоговой администрации, простое внесение средств в фонд содержания не позволяет вычитать расходы как рекламные расходы. Только когда эти средства используются для инвестиций, их можно заявить в налоговой декларации.

Даниэла Карбе-Гесслер уточняет, что налоговый вычет за рекламные расходы в настоящее время возможен только тогда, когда управляющий квартирой изымает средства из фонда содержания на ремонт или приобретение.

Арендодатели и владельцы недвижимости должны регулярно отслеживать и обновлять фонды содержания. Эти записи следует включать при подаче декларации о доходах.

Недавно арендодатель подал иск в Финансовый суд Нюрнберга (дело № 1 K 866/23), утверждая, что взносы в фонд содержания должны быть немедленно вычитаемы как рекламные расходы в момент оплаты, независимо от их будущего использования и налоговой классификации. Однако суд не принял во внимание вычет в год оплаты.

Арендодатель впоследствии обжаловал это решение, которое было принято из-за его значительных последствий. Соответствующий номер дела в Федеральном финансовом суде - IX R 19/24.

Для других арендодателей это означает, что они могут запросить отсрочку процедуры, ссылаясь на номер дела, пока Федеральный финансовый суд не вынесет решение.

Важно отметить, что фонды содержания не могут использоваться для ремонта индивидуальных квартир владельцев. Каждый владелец несет ответственность за эти расходы, которые также могут быть заявлены как рекламные расходы.

Ассоциация налогоплательщиков может предоставить информацию о налоговых последствиях использования расходов фонда содержания для крупных инвестиций. Арендодатели должны знать, что только когда средства из фонда содержания используются для инвестиций, их можно заявить как вычеты в налоговой декларации, как указано Даниэлой Карбе-Гесслер из Ассоциации налогоплательщиков.

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