Расходы на энергоснабжение в семьях Восточной Германии накладывают огромный груз.

Восточногерманские дома несут непропорционально высокую нагрузку по расходам на энергию, согласно проверенным оценкам сравнительного сайта Verivox. Учитывая различия в покупательной способности, расходы на отопление, электроэнергию и топливо на 22% превышают расходы их западных аналогов. Бремя этой финансовой нагрузки особенно тяжело ложится на Тюрингию, в то время как Бавария испытывает наименьшую нагрузку.

В среднем, немецкое домохозяйство с двумя жителями тратит 4297 евро в год на энергоносители, согласно Verivox. Западногерманские домохозяйства тратят почти столько же, 4280 евро, в то время как их восточные аналоги платят на 100 евро больше, но все еще уступают по общим расходам.

Однако разница становится более существенной, когда учитывается уровень доходов. Средние годовые расходы на энергию составляют 4139 евро на западе и 5042 евро на востоке - разница более чем в одну пятую. Жители Тюрингии испытывают наибольшую разницу, с энергозатратами на 23% выше среднего национального уровня, за ними следуют Бремен с 20%, Саксония с 19% и Мекленбург-Передняя Померания с 18%.

Южнонемецкие домохозяйства несут меньшую нагрузку

Расходы на энергию в Баварии минимальны, как показывает Verivox, и составляют 10% ниже среднего национального уровня, если учитывать покупательную способность. Баден-Вюртемберг отстает на 8%, а Гессен - всего на 5%. Средний доход домохозяйств в Западной Германии составляет 58 333 евро, в то время как в Восточной Германии он составляет всего 48 977 евро, что на 16% меньше. Несмотря на одинаковую стоимость единицы энергии в обоих регионах, восточногерманские дома платят больше из-за более высоких цен. По данным Verivox, разница в ценах на топливо невелика, но есть некоторое различие в ценах на электроэнергию и отопление.

"В целом, домохозяйства в бывших федеральных землях тратят около семи процентов своей покупательной способности на электроэнергию, отопление и топливо, в отличие от примерно девяти процентов в бывших федеральных землях", - прокомментировал Торстен Шторк из Verivox. "Разница в ценах на энергию между Востоком и Западом частично объясняется платой за сеть. Операция, техническое обслуживание и расширение электросети обходятся примерно на три процента дороже в цене электроэнергии и до 10% дороже в цене природного газа на Востоке".

Высокие цены на энергию на Востоке создают серьезную финансовую нагрузку, заставляя домохозяйства в регионах, таких как Тюрингия, тратить более 23% на энергию, чем средний национальный уровень. С другой стороны, домохозяйства в Баварии, известные своими низкими ценами на энергию, тратят всего на 10% меньше, чем средний уровень, если учитывать покупательную способность.

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