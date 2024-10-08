Раньше процветающий " чудотворный " Бавария потряс Леверкузен

Этот этап Бундеслиги был полон сюрпризов для фаворитов: Байер Леверкузен легко забил два гола, но потом уступил новичкам Холштайн Киль. Боруссия Дортмунд блистала в Лиге чемпионов, но споткнулась о Унион Берлин в чемпионате. Ничья для Bochum и Бремена.

ВФЛ Bochum - ВФЛ Вольфсбург 1:3 (0:2)

Неудачно перед перерывом на матчи сборных: команда Бундеслиги ВФЛ Bochum по-прежнему не знает побед после шестого тура, потерпев поражение 1:3 (0:2) дома от ВФЛ Вольфсбург. Команда Петера Цайдлера теперь имеет всего одно очко и занимает последнее место в таблице.

Голы Вольфсбурга на стадионе Рухрштадион забили Тиаго Томаш (21), прервавthus свою голевую засуху длиной более года, и Йонас Винд, оформивший дубль (37/88). Временный гол на равных забил Мирон Бoadu (72). Решение было принято после тщательного видеопросмотра и пенальти в ворота гостей, который Винд не смог пробить мимо вратаря Патрика Дрюеса, но все же забил после рикошета.

Вердер Бремен - СК Фрайбург 0:1 (0:0)

Благодаря Рицу Доану, СК Фрайбург добился лучшего старта в истории. Команда тренера Юлиана Шюцера выиграла 1:0 (0:0) на выезде у Вердера Бремен, одержав четвертую победу в сезоне. Доан забил победный гол на 75-й минуте, но гости ранее не смогли воспользоваться своим преимуществом. Бремен по-прежнему не забивает в третьем домашнем матче сезона.

Четыре победы из шести первых матчей - такого результата ранее добивались тренеры СК Фрайбург Кристиан Штreich в сезонах 2019/20 и 2022/23. Под руководством Шюцера Фрайбург сейчас находится в верхней части таблицы, в то время как Бремен все еще не одержал домашнюю победу и находится в середине таблицы.

Байер Леверкузен - Холштайн Киль 2:2 (2:1)

Байер Леверкузен допустил неожиданную оплошность против дебютантов Холштайн Киль. Несмотря на преимущество в два гола, двукратные чемпионы неожиданно довольствовались ничьей 2:2 (2:1) с храбрыми новичками Бундеслиги, упустив возможность победить в своей 100-й игре под руководством тренера Хаби Алонсо.

В основном одностороннем матче Виктор Бонифас (4) и Йонас Hofmann (8) вывели Леверкузен вперед. Однако Байер затем существенно сбавил обороты и поплатился голом Макса Гэшвиля (45+5) перед перерывом. Бывший игрок Мюнхена Фите Арп (69, пенальти) перевернул игру и сотворил сенсацию. Байерну можно увеличить отрыв от Леверкузена до пяти очков в воскресенье против Эйнгештрайка.

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

После головой победы над Кельтским Глазго, Боруссия Дортмунд вернулась на землю, не имея при себе своего героя Лиги чемпионов Каррима Адееми. Четыре дня спустя после своей впечатляющей победы 7:1, команда Сахина потерпела поражение 1:2 (0:2) на выезде у Униона Берлин, все еще ожидая своей первой победы в гостях в Бундеслиге.

Кевин Вогт (26, пенальти) и Йорбе Вертессен (45) забили за берлинцев, которые остаются не побежденными дома в этом сезоне. За Дортмунд забил бывший игрок Униона Юлиан Рьорсен (62), но этого оказалось недостаточно. На большей части матча команда Дортмунда без Адееми выглядела незаметной в атаке. 22-летний футболист продемонстрировал свои навыки и забил три гола в матче с Кельтским Глазго, но в итоге получил травму мышц.

После впечатляющего преимущества в два гола, Байер Леверкузен неожиданно сыграл вничью с 1. FC Union Berlin. Этот результат дал возможность Боруссии Дортмунд сократить отставание, но и они потерпели поражение 1:2 у Униона Берлин, еще больше откладывая свою первую победу в гостях в Бундеслиге.

Читайте также: