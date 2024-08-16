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Ранние двойки Мюллера обеспечили победу Кубка для ФК "Бавария"

 and  Yaroslav Smith
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Ранние двойки Мюллера обеспечили победу Кубка для ФК "Бавария"

В матче за Кубок Германии ветераны Бундеслиги из "Баварии" переиграли своих соперников, возглавляемые Томасом Мюллером, против дебютантов второй лиги "ССВ Ульм". Празднуя своего нового тренера Винсента Компани, "Бавария" одержала победу со счетом 4:0, а Мюллер забил два гола в начале матча. Дебют Компани был успешным, так как мюнхенцы продемонстрировали свое превосходство благодаря героическим действиям Мюллера.

Компани, только что севший на тренерскую скамейку, наблюдал за эффективным разгромом второй лиги "ССВ Ульм" со счетом 4:0 (2:0) в первом раунде Кубка. Несмотря на трудный сезон, Мюнхен выглядел собранным, хотя и не блистательным, в своей попытке завоевать все титулы, как объявил Ули Хёнесс.

34-летний Томас Мюллер, чей контракт подходит к концу, начал комфортную победу, забив на 12-й и 15-й минутах. Дебют Компани проходил без особых проблем во второй половине матча, но Кингсли Коман (79') и Гарри Кейн (90+3') вошли в игру, чтобы все исправить, увеличив преимущество.

Бывший тренер женской команды "Баварии" Томас Вёрле и его команда "Ульм" не смогли вырваться из-под пристального внимания рекордных чемпионов. Предстоящая встреча "Баварии" в Бундеслиге с "Вольфсбургом" в следующем выходные, скорее всего, представит более серьезный вызов.

Скамья запасных для Горецки

Контроверсионное решение Компани оставить Леона Горецку на скамейке запасных, несмотря на его готовность и репутацию ценного актива для перестройки Мюнхена, было немного загадочным. Тем не менее, атакующая тройка "Баварии", состоящая из Горецки, Комана и лучшего бомбардира Гарри Кейна, продемонстрировала свою силу позже в игре.

Тем не менее, Мюнхен начал матч сильно, с Мюллером, который воспользовался отличной игрой полузащитника Джошуа Киммиха и бескорыстной передачей Сердже Гнабри. Фанаты "Баварии", которые выразили свой энтузиазм предматчевым баннером "К Кубку с гордостью прошлых дней", поддержали первый гол Мюллера.

Спортивный директор Макс Эберль выразил амбиции, выходящие за рамки успешного дебюта, стремясь выиграть каждый матч и таким образом ставить четкие цели. Компани, с другой стороны, был доволен положительным стартом и чувством, что они движутся в правильном направлении.

Хотя к концу матча команда начала уставать, руководство Компани с бровки не было особенно необходимо.

[Изображение 1: Первый гол Мюллера][Заголовок 1: Мюнхен сохраняет простоту, забивает красиво][Список 1: Чемпионы Германии - 11 раз чемпионы Бундеслиги, 8 раз победители Кубка Германии, 6 раз победители Лиги чемпионов УЕФА, 1 раз победители Клубного чемпионата мира][Выделение 1: 34-летний Томас Мюллер]

[Изображение 2: Гарри Кейн забивает на контратаке в последние секунды матча][Ссылка на оригинальный немецкий текст: https://bleacherreport.com/articles/1004510-fc-bayern-munich-overpowers-ssv-ulm-in-cup-opener]

В возбужденном послематчевом праздновании толпа пела "[♫ Я не отпущу тебя AtA ♫]", популярную песню, отражающую стойкость команды и их нежелание терять свое превосходство. Победа, отмеченная героизмом Мюллера, служила напоминанием о славной истории "Баварии", отражая слова песни "Я объехал мир и знаю, что вижу".

Когда финальный свисток прозвенел, Компани, широко улыбаясь, повернулся к своему помощнику и напевал "[♫ Я не отпущу тебя AtA ♫]", выражая свое удовлетворение игрой команды, их первой победой под его руководством.

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