- Раненный от пули мужчина

В Берлине, в районе Gesundbrunnen, неизвестный из машины открыл огонь по отцу и сыну. 25-летний сын получил ранение в ногу и был доставлен в больницу. Инцидент произошел вечером в понедельник, как сообщили полицейские.

Машина остановилась на улице Soldiner Straße, когда двое мужчин переходили дорогу. Затем прозвучали выстрелы. Подозреваемый(ые) скрылся(ись) с места преступления на автомобиле.

После инцидента на Soldiner Straße полиция была немедленно вызвана на место происшествия. Прибыв на место, они оцепили территорию и начали расследование по факту пьяного бегства подозреваемого(ых), как указано в полицейском отчете.

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