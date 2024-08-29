- Ранее ведущий деятель Исламского центра должен покинуть страну.

Примерно через месяц после запрета исламского центра Гамбурга (IZH), признанного экстремистским, его бывшего лидера теперь ожидают выдворения из Германии. На этой неделе Департамент внутренних дел Гамбурга выдал предписание на депортацию 57-летнему Мохаммаду Хади Моваффатеху, и об этом подтвердил спикер. Ранее не было информации о его текущем местонахождении в стране.

Указ предписывает ему покинуть Германию в течение двух недель. В противном случае он будет принудительно депортирован в свою страну за свой счет к 11 сентября 2024 года. Кроме того, ему запрещено въезжать или проживать в Германии под угрозой тюремного заключения сроком до трех лет в случае невыполнения. Об этом ранее сообщало радиостанция NDR 90.3.

Ранее представителем режима Ирана

Мохаммад Хади Моваффатех занимал пост лидера IZH с лета 2018 года. По данным Гамбургского управления по защите конституции, он до недавнего времени действовал как официальный представитель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Германии.

Для сенатора внутренних дел Гамбурга Анди Гроте (СПД) депортация после запрета исламского центра Гамбурга является следующим шагом со стороны властей, как он заявил в ответ на запрос. "В качестве высшего религиозного эмиссара режима в Тегеране его пребывание в Германии закончилось. Мы будем продолжать бороться с исламским экстремизмом всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, в том числе и с помощью мер, связанных с проживанием."

В конце 2022 года также был выслан из Германии заместитель лидера IZH Сейед Мусавифар из-за связей с ливанской шиитской организацией "Хезболла". Ранее он пытался обжаловать приказ о депортации в Высшем административном суде Гамбурга во второй инстанции, но безуспешно. Эта проиранская террористическая организация запрещена в Германии с 2020 года.

Признан "пропагандистским центром Ирана в Европе"

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (СПД) запретила IZH 24 июля, назвав его "промышленным пропагандистским центром Ирана в Европе". Официальные лица IZH опровергли обоснование в приказе о запрете, согласно которому ассоциация и мечеть находились под контролем правительства Ирана, преследовали неконституционные цели и пропагандировали идеологию исламской революции в Германии, назвав их "неподтвержденными утверждениями", которые они собирались оспаривать в судебном порядке.

Ведомства по всей стране конфисковали имущество и объекты центра и пяти связанных дочерних организаций в конце июля. С тех пор синяя мечеть также находится под федеральным контролем.

Еженедельные собрания для открытия синей мечети

Каждую неделю сотни верующих собираются возле закрытой синей мечети на Hamburger Außenalster, чтобы молиться и протестовать за возобновление богослужений.

Запрет исламского центра Гамбурга (IZH), признанного пропагандистским центром Ирана, был введен из-за его экстремистских связей. С выдворением бывшего лидера IZH и официального представителя Верховного лидера Ирана Мохаммада Хади Моваффатеха немецкие власти укрепляют свою позицию против исламского экстремизма.

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