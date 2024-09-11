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Ранее работавший руководителем VW Дисс похвалил бережливость Блума.

Несмотря на свои собственные трудности с финансовыми стратегиями в VW, бывший CEO Дисс теперь поддерживает своего преемника.

 and  Viktoriya Miller
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Бывший CEO VW Герберт Дисс поддерживает жесткую фискальную стратегию своего преемника, Оливера...
Бывший CEO VW Герберт Дисс поддерживает жесткую фискальную стратегию своего преемника, Оливера Блуме.

- Ранее работавший руководителем VW Дисс похвалил бережливость Блума.

Бывший CEO Volkswagen Herbert Дисс выражает поддержку своему преемнику Оливеру Блюме, который привносит свежий подход в компанию. Жесткие меры, объявленные Volkswagen, необходимы, заявил Дисс в интервью изданиям "Штерн" и "Вirtschafstwoche". Крупнейший автопроизводитель Европы должен приналечь, повысить производительность и эффективность. "Это вопросы, которые откладывались на долгие годы", - сказал Дисс "Штерн".

В начале сентября Volkswagen объявил, что ужесточит меры в отношении своего флагманского бренда. Увольнения и даже закрытие заводов больше не исключены. Гарантии занятости, действовавшие 30 лет, отменены. "Это новый сценарий для Volkswagen, даже табу", - признался Дисс в "Вirtschafstwoche". Дисс занимал пост CEO до августа 2022 года. "Volkswagen сейчас переживает трудные времена, но они пойдут на пользу компании в долгосрочной перспективе". Поскольку производительность большинства немецких заводов Volkswagen не достаточно высока, чтобы компенсировать высокие затраты на рабочую силу.

Ласковые слова в адрес Оливера Блюме

Дисс ранее упомянул о возможных увольнениях 30 000 сотрудников флагманского бренда и подвергся критике со всех сторон. "Возможно, это было преждевременно", - сказал он теперь. "Я сделал все, что мог".

Он открыто поддержал своего преемника Оливера Блюме. "Олли Блюме делает отличную работу". Хорошо, что CEO сейчас занимается этими вопросами. "Блюме справляется с этим очень хорошо, с твердой рукой". Дисс критически признал: "У него определенно больше шансов справиться с этой задачей". В отличие от Дисса, который перешел из BMW, Блюме родом из региона, из Брауншвейга. "И честно говоря, он также более доступен, чем я". Дисс часто конфликтовал с могущественным профсоюзом Volkswagen во время своего пребывания на посту.

Германия, будучи родиной Volkswagen, сильно подвержена решениям компании. Дисс признает, что Блюме, будучи уроженцем Брауншвейга, может легче справиться с сложностями могущественного профсоюза в Германии.

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