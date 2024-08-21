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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Ранее работал в сфере коммуникаций для Трампа, теперь работает в поддержку Харриса

 and  Katherine Bradley
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После штурма Капитолия США Crushing Grisham decided to разорвать связи с Трампом и теперь...
После штурма Капитолия США Crushing Grisham decided to разорвать связи с Трампом и теперь поддерживает Харрис в её кампании.

Ранее работал в сфере коммуникаций для Трампа, теперь работает в поддержку Харриса

Ранее она ужинала за столом на День благодарения с Трампом, а теперь выступает в поддержку Камалы Харрис на Демократическом съезде: бывший пресс-секретарь Белого дома раскрывает в Чикаго, почему она дистанцировалась от своего бывшего лидера.

Однажды являясь представителем президентской кампании Дональда Трампа, она поддержала демократического кандидата в вице-президенты Камалу Харрис на съезде партии. Стефани Гришем поделилась своей точкой зрения на демократическом митинге в Чикаго, заявив, что после своей работы под Трампом она теперь представляет Харрис на съезде. "Она ценит американский народ", - заявила Гришем о Харрис. "И она имеет мой голос".

Гришем работала пресс-секретарем Мелании Трамп с 2017 по 2019 год, затем занимала должности пресс-секретаря и директора по коммуникациям под Дональдом Трампом в течение примерно девяти месяцев. Затем она вернулась в команду Мелании Трамп в качестве представителя, прежде чем кратковременно работать на ней в качестве главного штаба.

"Я видела его, когда камеры не работали"

В Чикаго Гришем заявила, что когда-то полностью поддерживала Трампа. "Я была среди его ближайших советников. Семья Трампа стала моей семьей". Она праздновала большие праздники, такие как Пасха, День благодарения, Рождество и Новый год, с Трампом. "Я видела его, когда камеры не работали", - вспоминает Гришем о Трампе. "В частной жизни он унижал своих сторонников". Он не проявлял сочувствия, этики и преданности правде.

Трамп часто говорил Гришем: "Не важно, что ты скажешь, Стефани, просто повторяй это достаточно часто, и люди поверят". Однако Гришем предостерегает, что важно то, что человек говорит и не говорит. После нападения на Капитолий мобом сторонников Трампа она ушла, потому что больше не хотела быть "частью этого хаоса". После ухода из администрации Трампа Гришем написала книгу и с тех пор является ярым критиком бывшего президента.

Кроме Гришем, на Демократическом съезде появился еще один бывший сторонник Трампа, выразивший свое разочарование в торговых политиках республиканцев. Теперь он поддерживает Харрис на пост президента.

Гришем, которая когда-то выступала в поддержку Трампа в его президентской кампании, теперь открыто поддерживает Камалу Харрис на выборах президента США в 2024 году. На своем выступлении на Демократическом съезде она критикует частное поведение Трампа и его отсутствие сочувствия, что привело к ее решению уйти после нападения на Капитолий.

На горизонте выборы президента США в 2024 году, и стоит отметить, что даже некоторые бывшие сторонники Трампа, такие как Гришем, изменили свою позицию и теперь поддерживают демократических кандидатов.

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