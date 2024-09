Ранее испорченная организация превращается в любимую

Возрождение DEL: Рекордное количество зрителей и доходов. Новый сезон обещает сохранить этот успех. С момента пандемии COVID-19 лига, первой внедрившая независимые спортивные компании и видеоассистентов судей в различных видах спорта, демонстрирует впечатляющий рост во всех сферах.

Лига по хоккею с шайбой в Германии (DEL) бьет рекорды по просмотрам в Европе, достигает новых финансовых высот в свой юбилейный сезон: она процветает, совершив впечатляющее возвращение два года спустя после COVID-19. Ранее известная своими скандалами в немецком спорте, лига теперь стала новатором во многих отношениях, демонстрируя существенный экономический рост. "Мы продвинулись вперед и укрепили наше положение", - заявляет генеральный директор DEL Гернот Трипке информационному агентству Sport-Informations-Dienst перед началом 31-го сезона.

"Все началось с того, что мы были одиноки против всех - мы были очень изолированы", - вспоминает Трипке, который в настоящее время находится на своем третьем сроке в качестве главы лиги с 2000 года и недавно подписал контракт до 2028 года. "Это изменилось кардинально". История конфликтов с спортивными ассоциациями, банкротства клубов посреди сезона, долги, судебные разбирательства: от "скандальной лиги" DEL за 30 лет превратилась в впечатляющую историю успеха. В среднем более 7000 зрителей посещали матчи в сезоне, а общий доход достиг исторического максимума в 173,6 миллиона евро.

Прыжок вперед для лиги

Возрастающий тренд продолжается. "Мы не увидим еще 20-процентный скачок, но есть место для улучшений", - отмечает Трипке. Даже в новом сезоне, который начнется 7 августа (19:30) в Аугсбурге - месте, где лига начала свой путь 30 лет назад. "Ред Булл Мюнхен" будет играть в SAP Garden вместимостью 10 796 человек с середины октября. Трипке ожидает существенного увеличения посещаемости: "Это будет переломным моментом для лиги и особенно для мюнхенской хоккейной сцены".

Также запланированы два открытых матча: 6 декабря "Вольфсбург" и "Мюнхен" встретятся в пражском стадионе на 16 000 мест. DEL проведет свою собственную Зимнюю игру 4 января между "Львами" и "Адлером Маннхайм" в футбольном стадионе во Франкфурте.

С момента кризиса COVID-19 лига продемонстрировала заметный прогресс во всех аспектах. Не только зрительские рейтинги впервые превзошли все другие европейские лиги, но и доход от спонсорства вырос с 60 миллионов евро до 70 миллионов. Ожидается существенный рост маркетинга в новом сезоне: Telekom будет платить 14 миллионов евро в год за телевизионные права, а Penny станет спонсором лиги, почти удвоив предыдущую сумму.

На одном уровне с ведущими хоккейными нациями

Финансово DEL теперь стоит на одном уровне с хоккейными гигантами Финляндии и Швеции в европейском сравнении. Швейцария лидирует, зарабатывая более 200 миллионов евро в межсезонье в основном за счет телевизионных денег и корпоративных спонсоров. Швеция и Финляндия имеют fewer viewers but significantly more lucrative TV deals, resulting in comparatively higher player salaries: Top-tier players in Switzerland pocket 800,000 euros or more annually, while DEL players earn roughly half as much.

Хоккей в Германии по-прежнему остается субсидируемой индустрией. Без региональных покровителей или инвесторов, чтобы компенсировать убытки в конце сезона, это все еще было бы вызовом, даже после 30 лет. Отсутствие этих ключевых фигур оставило тревожные сценарии, как в Нюрнберге и Дюссельдорфе, где годовые балансы 2022 года показали обязательства в размере 19 и 17 миллионов евро соответственно для "Львов" и "ДЕГ" - теперь потенциальные кандидаты на вылет.

Лига по хоккею с шайбой в Германии (DEL) не только бьет рекорды по просмотрам и финансовым показателям, но и привлекает значительный спонсорский доход, увеличившись с 60 миллионов евро до 70 миллионов евро. С улучшенными телевизионными контрактами и маркетинговыми усилиями лига теперь находится на одном уровне с ведущими хоккейными нациями в Европе, что позволяет платить конкурентоспособные зарплаты топ-игрокам.

После своего впечатляющего возвращения из скандалов и трудностей DEL продолжает инновации, демонстрируя свой рост через такие меры, как проведение открытых матчей и привлечение топовых команд, таких как "Ред Булл Мюнхен".

