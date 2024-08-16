Ранее директор секретной службы был назначен для защиты из-за угроз после инцидента с стрельбой в Трампа.

Несколько агентов Секретной службы получили угрозы после инцидента с попыткой покушения на жизнь Дональда Трампа в Батлере, Пенсильвания, в прошлом месяце, как сообщает другой источник. Несмотря на то, что эти угрозы находятся под пристальным наблюдением, нет ясности в отношении дополнительных мер безопасности, которые были приняты.

Необычно, но Чеатл, бывший или нынешний руководитель Секретной службы, получил личную охрану после критики за промахи в безопасности во время инцидента со стрельбой.

Секретная служба хранит молчание по этому поводу.

Неожиданно Чеатл покинула свой пост в агентстве в прошлом месяце после шквала критики со стороны законодателей на публичном слушании в Конгрессе. Во время этого заседания директор отказался отвечать на множество вопросов комитета.

После инцидента консервативные СМИ и некоторые республиканцы подвергли критике нескольких женских агентов, ответственных за безопасность Трампа в тот день. Они утверждали, что небольшой рост агентов мешал им защищать бывшего президента. Эти и другие клеветнические комментарии широко распространились в Интернете.

Политическое давление на Секретную службу по поводу обеспечения безопасности вызвало жаркие дебаты в различных политических кругах. Несмотря на то, что она покинула свой пост, действия Чеатл во время инцидента со стрельбой по-прежнему остаются горячей темой в политике.

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