- Рамелоу выступает за фундаментальные изменения в прогрессивной фракции.

После отставки двух лидеров, Янине Вишлер и Мартина Ширдевана, с поста председателей партии "Левые" на национальном уровне, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов призвал к значительным изменениям внутри своей партии. В интервью в Эрфурте Рамелов призвал районные и государственные ассоциации не только заниматься вопросами персонала, но и напрямую решать структурные проблемы. Он подчеркнул важность лучшей интеграции государственных ассоциаций в формальную структуру партии.

Вишлер и Ширдеван объявили об своей отставке в воскресенье и не будут баллотироваться на пост председателей на партийной конференции в Галле в октябре. Рамелов признал их преданность и ответственное принятие решений до этого момента.

Говоря "Штерн", Рамелов сказал: "Объявление - это абсолютно необходимый шаг". Хотя отставка произошла не вовремя, с выборами в Саксонии и Тюрингии, запланированными на 1 сентября, он уважает решения своих коллег. Тем не менее, он считает, что новая leadership в партии "Левые" может способствовать более широкому обновлению партии. Просто смена руководства не достаточно, по его мнению.

Партия "Левые" сталкивается с падением рейтингов после ухода Сахры Вагенкнехт и основания собственной партии. Рамелов хочет продолжать служить премьер-министром в Тюрингии, но его партия "Левые" в настоящее время опрошена от 11 до 16 процентов после основания "Бундnis Sahra Wagenknecht" (BSW). На выборах в ландтаг в 2019 году партия "Левые" вышла самой сильной силой в Тюрингии с Рамеловом во главе, получив 31 процент голосов.

Комиссия партии "Левые" может needing адресовать проблемы с рейтингом и структурные проблемы, как предложил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. Несмотря на отставку Янине Вишлер и Мартина Ширдевана, Рамелов признает их вклад и считает, что новая leadership может способствовать более широкому обновлению внутри партии, подчеркивая важность более эффективной интеграции государственных ассоциаций.

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