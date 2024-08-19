Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Рамелоу выступает за фундаментальные изменения в прогрессивной фракции.

Бодо Рамелов, единственный министр-президент Германии, представляющий фракцию Левых, должен сохранить свою позицию в ближайшие две недели. Однакоlíдеры his политической партии объявили о своем уходе. Он принимает это решение.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Бодо Рамелов признаёт уход председателя Левой партии, но настаивает на внесении внутренних...
Бодо Рамелов признаёт уход председателя Левой партии, но настаивает на внесении внутренних изменений в своей политической группе.

- Рамелоу выступает за фундаментальные изменения в прогрессивной фракции.

После отставки двух лидеров, Янине Вишлер и Мартина Ширдевана, с поста председателей партии "Левые" на национальном уровне, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов призвал к значительным изменениям внутри своей партии. В интервью в Эрфурте Рамелов призвал районные и государственные ассоциации не только заниматься вопросами персонала, но и напрямую решать структурные проблемы. Он подчеркнул важность лучшей интеграции государственных ассоциаций в формальную структуру партии.

Вишлер и Ширдеван объявили об своей отставке в воскресенье и не будут баллотироваться на пост председателей на партийной конференции в Галле в октябре. Рамелов признал их преданность и ответственное принятие решений до этого момента.

Говоря "Штерн", Рамелов сказал: "Объявление - это абсолютно необходимый шаг". Хотя отставка произошла не вовремя, с выборами в Саксонии и Тюрингии, запланированными на 1 сентября, он уважает решения своих коллег. Тем не менее, он считает, что новая leadership в партии "Левые" может способствовать более широкому обновлению партии. Просто смена руководства не достаточно, по его мнению.

Партия "Левые" сталкивается с падением рейтингов после ухода Сахры Вагенкнехт и основания собственной партии. Рамелов хочет продолжать служить премьер-министром в Тюрингии, но его партия "Левые" в настоящее время опрошена от 11 до 16 процентов после основания "Бундnis Sahra Wagenknecht" (BSW). На выборах в ландтаг в 2019 году партия "Левые" вышла самой сильной силой в Тюрингии с Рамеловом во главе, получив 31 процент голосов.

Комиссия партии "Левые" может needing адресовать проблемы с рейтингом и структурные проблемы, как предложил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов. Несмотря на отставку Янине Вишлер и Мартина Ширдевана, Рамелов признает их вклад и считает, что новая leadership может способствовать более широкому обновлению внутри партии, подчеркивая важность более эффективной интеграции государственных ассоциаций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно