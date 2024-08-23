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Рамелоу в противоположность Хёкке: лидер, придерживающийся более высоких принципов

Опросы общественного мнения изучают популярность возможных кандидатов на пост Министра-президента. В настоящее время в Тюрингии лидирует действующий Рамэло, несмотря на противоположную тенденцию для его партии.

 and  Katherine Bradley
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- Рамелоу в противоположность Хёкке: лидер, придерживающийся более высоких принципов

Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов (от Левой партии) имеет высокую вероятность переизбрания - согласно опросам, он опережает своих соперников из AfD и ХДС.

По данным опроса, проведенного Forschungsgruppe Wahlen для ZDF Politbarometer, 68-летний Рамелов получил 65% поддержки, когда респондентов спрашивали, кого они хотели бы видеть в качестве министра-президента Тюрингии, несмотря на снижение поддержки Левой партии. Опрос показал 20% поддержки лидера AfD Бьёрна Хёкке, в то время как 30% предпочли AfD, а 23% - ХДС. Поддержка Левой партии составила 14%.

Рамелов имеет преимущество в прямом сравнении с кандидатом от ХДС

В прямом сравнении с кандидатом от ХДС Марио Войгтом 49% высказались в пользу Рамелова, который возглавляет коалиционное правительство в Тюрингии уже десять лет с небольшим перерывом. 27% проголосовали за Войгта, чтобы занять должность государственного канцлера в Эрфурте. Если бы выбор был между Войгтом и Хёкке, Войгт получил бы 61% поддержки, а Хёкке - 19%.

Еще один опрос, проведенный infratest dimap для ARD на этой неделе, показал, что 50% респондентов считают Рамелова отличным министром-президентом, что на 20% меньше, чем пять лет назад. Войгт получил 23% поддержки как потенциальный министр-президент, а Хёкке - 17%.

Министр-президента Тюрингии выбирает ландтаг, и выборы зависят от представительства партий в парламенте. Два недавних опроса опросили более 1000 жителей Тюрингии каждый в последние дни.

Комиссия, в рамках реализации этого Регулирования, может принять акты, определяющие правила применения. Вне зависимости от результатов выборов, акты Комиссии должны учитываться при применении этого Регулирования в Тюрингии.

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно