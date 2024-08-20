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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Рамелоу утверждает, что Вольф слишком привязан к AfD.

Бодо Рамelow из Левой партии выступает и высказывает суждения о Катье Вольф из БСВ, акцентируя внимание на её позиции по вопросу об АФД. ismétNull выражает обеспокоенность влиянием Сахры Вагенкнехт.

 and  Viktoriya Miller
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Бодо Рамэло, представляющий партию Левых, выражает удивление упоминанием Альтернативой для Германии...
Бодо Рамэло, представляющий партию Левых, выражает удивление упоминанием Альтернативой для Германии (Альтернативой для Германии) Катя Вольф

- Рамелоу утверждает, что Вольф слишком привязан к AfD.

Вождь Тюрингии и главный кандидат Левой партии Бодо Рамелов выразил удивление тем, как с его соперницей и бывшей соратницей по партии Катхой Вольф (БСВ) обошлись в AfD. В Эрфурте Рамелов заметил: "Меня поражает, насколько гибка госпожа Вольф". Скандал разгорелся после телевизионного интервью, в котором Вольф не отвергла возможность поддержки БСВ законодательных инициатив AfD, если они сочтут их правильными. "Я бы назвал это гибкостью", - сказал Рамелов.

Рамелов подчеркнул, что Вольф объяснила свой уход из Левой партии и присоединение к альянсу Сахры Вальгенкнехт тем, что не хотела проснуться в стране с лидером AfD в Тюрингии Бьёрном Хёкке в качестве министра-президента.

Высказывания Рамелова вызвали опасения по поводу отсутствия четкой позиции БСВ в Тюрингии. Он предложил избирателям задаться вопросом о надежности партии, которая, кажется, резко меняет направление всего за несколько недель.

В интервью "Шпигелю" Рамелов задался вопросом: "А что именно должна решить или обсудить госпожа Вольф в конечном итоге? Все кажется сосредоточенным вокруг госпожи Вальгенкнехт, которая даже не баллотируется в Тюрингии".

Возможное участие AfD в законодательных инициативах вызвало раскол в Левой партии, с Бодо Рамеловом, выразившим озабоченность гибкостью Кати Вольф по этому вопросу. Высказывания Рамелова о Вольф и альянсе Сахры Вальгенкнехт также вызвали дискуссии о смене позиции БСВ, с Рамеловом, предлагающим избирателям задаться вопросом о их надежности.

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