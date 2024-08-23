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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Рамелоу переживает мучительные доставки предметов, связанных с рукой.

Порыв Бодо Рамэло в вопросе об украинском конфликте спровоцировал разногласия внутри Левых. Он выступает против поставок оружия, считая, что государство, подверженное угрозе, также должно иметь возможность себя защитить.

 and  Hanna Hofmann
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Бodo Рамелов продолжит работу в качестве Président Министра в Вюртемберге, несмотря на низкую...
Бodo Рамелов продолжит работу в качестве Président Министра в Вюртемберге, несмотря на низкую поддержку его Левой партией в последних опросах.

- Рамелоу переживает мучительные доставки предметов, связанных с рукой.

Вождь Тюрингии и основной кандидат от Левой партии Бодо Рамелов не питает особой любви к распространению оружия. Он выступает за новое европейское соглашение о мире. "Сначала я против любого рода распространения оружия. Я бы предпочел, чтобы в нашей Конституции было записано, что под никакими обстоятельствами оружие не должно поставляться из Германии", - поделился Рамелов в утренней программе ZDF.

Идея создания мира с меньшим количеством оружия все еще близка ему, 68-летнему политику. Однако он также признал жесткую политику Путина в отношении соседних стран. "Нам нужен 'новый европейский миропорядок'", - заявил Рамелов. Он напомнил, что в 2022 году, когда Россия атаковала Украину, он все еще возглавлял Бундесрат. "В результате я без колебаний заявил: государство, которое находится под атакой, должно иметь право защищаться".

Выборы в ландтаг Тюрингии назначены на 1 сентября. В настоящее время партия Рамелова отстает в опросах на четвертом месте - позади AfD, CDU и BSW.

Несмотря на свою оппозицию распространению оружия, Бодо Рамелов признал необходимость обороны для безоружного государства во время атаки, что было отмечено во время нападения России на Украину в 2022 году. Близлежащие выборы в ландтаг Тюрингии 1 сентября проверят позицию партии Рамелова, так как они отстают от своих конкурентов в опросах.

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