Ральф Шумахер и его потомство Дэвид ведут разговор с Корой.

Скандал вокруг Ральфа и Коры Schumacher по-прежнему не утих. Проблема преследует бывшего гонщика Формулы-1, даже на гоночной трассе. Здесь их сын Дэвид открыто говорит о разногласиях родителей и своей точке зрения.

Ральф Schumacher провел победные выходные в спорте. Ушедший из Формулы-1 и ДТМ гонщик, последний раз официально выступавший в 2012 году, одержал две победы вместе со своим сыном Дэвидом в Прототип Кубке Германии. Дуэт отец-сын доминировал на трассе Нюрбургринга в оба дня. "У нас был план, машина была быстра во всех условиях, которые мы хорошо справились", - сказал 49-летний Ральф. Дэвид добавил: "Сегодня было в основном о том, чтобы я возглавил команду". Неизвестно, вернутся ли они для участия в других гонках после этого возвращения.

Спортивные победы были омрачены семейными разногласиями Шумакхеров. После своего публичного заявления Ральф вступил в публичную перепалку со своей бывшей женой Корой. Однако, по их словам, это не повлияло на их выступление на трассе: "Нисколько для меня, нет", - сказал Ральф в ответ на вопрос RTL. "И для меня, я даже не думаю об этом. Как только шлем надет или дверь закрыта, это всего лишь гонка", - добавил Дэвид.

В интервью RTL Ральф сожалел о том, что Кора подняла эту тему в неподходящее время: "Кажется, есть шаблон, где это происходит либо в выходные, когда Дэвид гоняется, либо когда мы вместе. Я считаю это неудачным. Не было в этом необходимости. Я также хотел прояснить это для Этьена". Этьен - новый партнер Ральфа.

Шумакхер признался, что Кора знала Этьена и они даже были друзьями. "И Кора даже написала 'Добро пожаловать' больше года назад. Так что я не понимаю иногда, но это неудачно, я должен жить с этим".

Боль Коры от "неожиданного удара"

В интервью "Der Spiegel" несколько дней назад Кора Schumacher призналась, что не знала о грядущем заявлении бывшего мужа о своей ориентации в прошлом месяце. "Я бы хотела, чтобы Ральф хотя бы проконсультировался со мной. Это было бы проявлением уважения. Вместо этого я узнала из СМИ", - сказала она журналу.

После интервью Коры Ральф поделился своей точкой зрения на эту тему в Instagram в пятницу: "В разгар всех этих дебатов я хочу прояснить, что Кора поздравила нас в сентябре 2023 года, предполагая, что мы поженились". Она была рада этому. Он не стал комментировать ее критику за то, что он не сообщил ей об этом первым.

Он закончил свой пост словами: "Мы оба просто хотим, чтобы нас оставили в покое". В "Der Spiegel" Кора выразила свою боль. "Было обидно, что Ральф не сообщил мне перед своим заявлением", - сказала 47-летняя Кора.

Сегодня, когда его спросили об ответе в Instagram, Ральф сказал в разговоре с RTL: "Почему я заговорил? Ну, я считаю, что важно придерживаться правды. И все в кругу знали об этом. В этом случае я ясно дал понять это около Пасхи прошлого года, так что я удивлен".

Несмотря на продолжающиеся публичные разногласия между Ральфом и Корой Schumacher, их любовь и забота о семье остаются непоколебимыми. В трогательном моменте Ральф сказал, что сожалеет о том, что не обсудил свой статус отношений с Корой перед их публичным объявлением, выразив, что ценит ее внимание и понимание в их "любовной жизни".

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