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ОбществоНовостиЯ люблю тебя

Ральф Шумахер и Этьен раскрывают свои личные личности

Для первой встречи, Райф Schumacher и его спутник объединили силы.

 and  Mark Rodriguez
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Во время беседы Ральф ШΛ Богемский и его компаньон Этьен (отсутствующий на изображении) делятся...
Во время беседы Ральф ШΛ Богемский и его компаньон Этьен (отсутствующий на изображении) делятся анекдотами и соображениями об истории спортсмена, ведущего к публичному самопознанию.

- Ральф Шумахер и Этьен раскрывают свои личные личности

Ральф Шумахер (49) в последнее время стал героем новостей после своего публичного заявления о сексуальной ориентации несколько месяцев назад. Недавно он дал интервью RTL ведущей Фрауке Людовиг (60) и её партнеру Этьену Буске-Кассанжу в программе RTL "Эксклюзив Уик-энд". Шумахер выразил удовлетворение, заявив, что "никогда не чувствовал себя счастливее".

Этьен рассказывает: "Это было его решение выйти из тени"

Шумахер и Этьен много общего, они оба "довольно замкнутые, приятные и разделяют схожие интересы".

Этьен признался, что Шумахер сам принял решение о признании своей сексуальной ориентации. Это стало для него сюрпризом, и он признался, что немного "нервничал" по этому поводу. Кроме того, ему было сложно оказаться в центре внимания.

"Мне было трудно, потому что я не знаменит, я не гонщик, актер или певец", - признался он в интервью. "Я не был готов к такой популярности".

Большое объявление в середине июля

Шумахер объявил о своей связи с Этьеном в Instagram во время финального матча Евро, что вызвало значительный интерес и в основном положительные реакции.

На следующий день Шумахер поделился еще одним постом в Instagram, выразив благодарность за поток поддержки. "Спасибо за все добрые сообщения и комментарии. Мы очень счастливы и благодарны", - написал он, включив фотографию обоих.

В выходные после своего объявления Этьен присоединился к Шумахеру на Гран-при Венгрии, где Шумахер работал в качестве эксперта Sky. Это было первое публичное появление пары вместе.

После объявления в Instagram Этьен признался: "Меня захлестнула популярность, я не привык к такому вниманию". А после их публичного появления на Гран-при Венгрии Этьен нежно сказал: "Я люблю быть рядом с тобой, Ральф. Я люблю тебя".

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