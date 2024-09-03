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Ракета SpaceX испытала взрыв, создавший трещину в верхней стратосфере.

Влияние человека простирается почти на все сферы Земли, в том числе и атмосферу. Ученые наблюдали за последствиями взрыва суперракеты 'Звездный корабль' на больших высотах и были шокированы своими открытиями.

 and  Carmen Simpson
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Важные пуски ракет оказывают значительное влияние на людей и существенно воздействуют на атмосферу...
Важные пуски ракет оказывают значительное влияние на людей и существенно воздействуют на атмосферу Земли.

- Ракета SpaceX испытала взрыв, создавший трещину в верхней стратосфере.

В ходе первого испытательного полета ракеты "Звездный корабль" SpaceX в прошлом году не только возникло значительное количество пламени и смог, но и произошли необычные изменения в атмосфере. Исследователи, опубликовавшие статью в "Geophysical Research Letters", сообщили, что это событие привело к созданию обширной пустоты на больших высотах, которая сохранялась в течение примерно часа.

По данным исследования, это пространство характеризовалось отсутствием ионизации. Обычно ионосфера, расположенная между 60 и 1000 километрами над поверхностью Земли, состоит из электрически заряженных частиц. Запуск "Звездного корабля" уменьшил количество этих частиц из-за обмена зарядами, вызванного воспламенением топлива ракеты.

По словам главного автора исследования, Юрия Ясукевича, из Института солнечно-земной физики в Иркутске, Россия, выхлоп других ракет может временно создавать такие пустоты. Однако в этом случае воздействие было значительно более существенным, что усилилось благодаря ударным волнам от взрыва.

Кроме того, ионосфера уязвима для различных стимулов, как указано в исследовании. Ее состав может меняться в результате солнечных вспышек, крупных метеоритных ударов, а также природных явлений, таких как землетрясения или извержения вулканов. Влияние запуска "Звездного корабля" на ионосферу было сравнимо с последствиями крупных землетрясений или подводного вулканического извержения у острова Хунга-Тонга-Хунга-хаапи в 2022 году в южной части Тихого океана.

Ясукевич отметил, что масштаб изменений был неожиданным. Он заявил, что исследования показывают, что подобные события могут иметь последствия для навигации спутников, в том числе автономных автомобилей.

"Звездный корабль" - это самая большая и мощная система ракет, когда-либо созданная. 18 ноября 2023 года она стартовала из Техаса. Примерно через три минуты двигатель "Супер тяжелый" отделился и взорвался на высоте 90 километров, за ним последовал взрыв верхней ступени на высоте 149 километров. По данным исследования, обломки упали в северо-восточной части Пуэрто-Рико.

Исследования воздействия полета и взрывов "Звездного корабля" были возможны с помощью спутниковых навигационных систем, также известных как ГНСС. Приемники на поверхности Земли общаются со спутниками, и скорость определенных электромагнитных волн зависит от плотности электрических частиц в ионосфере.

Используя эту информацию, исследователи определили, что в этом регионе после запуска произошло снижение плотности электрических частиц. Волны возмущений распространялись на север в виде буквы "V", достигая расстояния до 2000 километров. "Это, похоже, первый задокументированный случай создания нехимической ионосферной пустоты взрывом, созданным человеком", - заключили исследователи.

После первого полета SpaceX провела последующие непилотируемые запуски "Звездных кораблей". Во время четвертого испытания в июне колоссальная ракета оставалась в воздухе в течение получаса, прежде чем выполнить управляемую посадку. Ресурсный космический корабль и ракета предназначены для будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Источник: GFZ Потсдам: Статья в "Природе"

Исследование показало, что выхлоп ракеты "Звездный корабль", богатый физическими процессами, значительно снизил количество электрически заряженных частиц в ионосфере, что привело к образованию пустоты, подобной той, которую создают крупные природные события, такие как землетрясения или извержения вулканов. Это событие имело потенциальные последствия для систем навигации спутников.

Выхлоп других ракет может временно создавать пустоты в ионосфере, но воздействие запуска "Звездного корабля" было значительно более существенным, что указывает на важную роль физических процессов в космической Exploration и их влияние на атмосферу нашей планеты.

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