- Райн характеризует нападение ножом в Солингене как подлое покушение на убийство

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Борис Райн назвал ножевой attaque в Соллингене "отвратительным актом терроризма". Он был направлен против всех, кто хочет жить "свободно и безопасно", заявил представитель ХДС на платформе X. "Не позволяйте страху и ненависти управлять нашей жизнью", - сказал он, выразив сочувствие безвинным жертвам и всем, кто скорбит и молится за них.

В пятницу вечером на фестивале в городе Соллинген три человека погибли, а восемь получили ранения, сообщила полиция. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала это происшествие как нападение, учитывая целенаправленность нападавшего.

Ножевое нападение в Соллингене, квалифицированное полицией Северного Рейна-Вестфалии как нападение, можно рассматривать как леденящий душу пример криминального насилия в нашем обществе. Каким бы ни был мотив нападения, оно несомненно добавляет тревоги о преступности и безопасности в наших общинах.

Читайте также: