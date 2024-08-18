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Райхардт возглавляет крестовый поход AfD на федеральных выборах в Германии

Мартин Райхардт, недавний переизбранный на пост главы штата, остается основным претендентом на пост AfD на федеральных выборах в Саксонии-Анхальт в 2025 году. Каким был для него результат?

 and  Anne Legman
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- Райхардт возглавляет крестовый поход AfD на федеральных выборах в Германии

Альтернатива для Германии (АфД) в Саксонии-Анхальт начинает свою кампанию на федеральных выборах 2025 года во главе с председателем партии Мартином Райхартом. 55-летний Райхардт завоевал первое место на съезде партии в Магдебурге в воскресенье. Результат голосования составил 220 голосов "за", 26 "против" и 2 воздержавшихся.

"Вместе мы защитим Германию от тех, кто ненавидит и разрушает Германию", - сказал Райхардт, выражая свое неодобрение целям других партий. Он также критиковал политику здравоохранения двух предыдущих федеральных правительств, назвав ее "политической эпидемией" и добавив: "Мы не забываем и не прощаем".

Райхардт был переизбран председателем АфД в Саксонии-Анхальт в субботу. Он также является членом национального исполнительного совета своей партии. С 2017 года Райхардт является членом Бундестага и выступает в качестве официального представителя АфД по вопросам семьи. 55-летний Райхардт обещал стать сильным защитником детей и семей в парламенте. Перед тем, как присоединиться к АфД, Райхардт был членом других партий - СДПГ, СВП и республиканцев.

Кампания АфД на федеральных выборах 2025 года в Германии направлена на противодействие целям партий, воспринимаемых как вредными для нации, как выразил Мартин Райхардт. В качестве лидера партии Райхардт критиковал политику здравоохранения предыдущих федеральных правительств, назвав ее "политической эпидемией".

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