Райан Рейнольдс рассказал о памяти умершего сына Роба Делани в "Мёртвом пруду и Волкомате".

Делани исполнит роль Питера в сериале, будучи другом Дэдпула, которого играет Райан Рейнольдс. В понедельник парень Дэдпула поделился сообщением в социальных сетях, где говорилось о чествовании Генри.

"У @robdelaney есть гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Он один из самых нестандартно остроумных людей, которых я знаю. Он талантливый, острый и открытый писатель. Если вы дождались титров в Deadpool & Wolverine, то могли заметить надпись "В память о Генри Делани". Генри был сыном Роба", - написал Рейнольдс в посте. "И Роб потерял своего сына от рака мозга в 2018 году. Как раз когда мы закончили съемки Deadpool 2".

"Я всегда себя корил за то, что не включил tribu в конце титров DP2", - продолжил Рейнольдс.

Он размышлял о том, что, включив имя Генри в титры "Deadpool & Wolverine", "наконец-то отец и сын появились вместе на экране".

Первое фото, опубликованное Рейнольдсом, показывает обложку популярной книги Делани "Сердце, которое бьется", рассказывающую историю любви и потери сына.

"Книга Роба Делани "Сердце, которое бьется" предлагает проникновенное повествование, давая читателям возможность заглянуть в его жизнь и служа источником развлечения и эмоциональной связи для многих".

"Несмотря на серьезную тему, способность Делани сочетать юмор со своим опытом делает книгу увлекательной и развлекательной даже для тех, кто не испытал потерю непосредственно".

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