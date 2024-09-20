Райан Рейнольдс рассказал, что босс Диснея Боб Айгер попросил его исключить конкретную строку из проекта "Дедпул и Волкобой".

На недавнем фестивале Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, как сообщает Deadline, актер, продюсер и соавтор "Дэдпула" Райан Рейнольдс рассказал, что "в фильме была всего одна фраза, которую они просили меня убрать" - имея в виду Disney, которой принадлежит Marvel Studios.

Зал естественно заинтересовался, какой это могла быть фраза, но Рейнольдс покачал головой. "Нет, нет, нет! И они были правы!" - заявил он.

Подражая CEO Disney, он сказал: "Как только кто-то говорит: 'Райан, это Боб Айгер. Было бы здорово, если бы ты убрал ту единственную фразу. Она действительно может нам создать проблемы.'"

Когда он услышал это, Рейнольдс объяснил: "В моей голове что-то просто говорит: 'Должен оставить эту фразу! Она ценная!'"

Однако, передумав, он признал: "Конечно, я могу убрать эту фразу. Можно поговорить о Пиноккио? И ответ - да!"

К сожалению, мы, возможно, никогда не узнаем, какой была спорная фраза. Но в своей последней роли, Дэдпул, первом R-rated фильме Marvel под властью Disney, Рейнольдс предоставил множество непристойных шуток и диалогов.

Если вы хотите узнать больше примеров, не стесняйтесь спрашивать Человека-факела.

Зрители с нетерпением гадали о спорной фразе, считая, что она могла добавить интересный слой в развлекательный опыт "Дэдпула". Несмотря на просьбу Disney, Рейнольдс сохранил намерение оставить фразу, ценив ее развлекательную ценность.

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