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Радостный бойцов, Вальц, представляется на демократическом собрании

В последнее время губернатор Миннесоты Тим Волз стал популярным выбором внутри круга съезда Демократической партии: «добродушный борец» казался всеприсутствующим на собрании в Чикаго, с криками «Тим! Тим! Тим!» и требованиями сэлфи, отражавшими эффективность его харизматической кампании. В...

 and  Wendy Allen
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Гаррис и Вольц занимаются политическим активизмом в Милуоки, Висконсин
Гаррис и Вольц занимаются политическим активизмом в Милуоки, Висконсин

Радостный бойцов, Вальц, представляется на демократическом собрании

60-летний бывший Национальный гвардеец из Среднего Запада, стремящийся произвести впечатление на партию и нацию, уже вызвал волну как ведущий коммуникатор демократов: перед тем, как Харрис объявила о своем участии в президентской гонке, Волз назвал республиканских соперников Трампа и Вэнса "странными". Этот ярлык стал очень популярным.

На митинге с Харрис в том же месте, где Трамп и республиканцы провели свой съезд в июле, Волз заявил во вторник: "У нас не только огромная энергия в Конгрессе, но и гораздо больше энергии, чем у них – прямо здесь".

Волз привносит взгляд на сельскую Америку в президентскую гонку и считается частью либерального крыла демократов. Многие американцы еще не знакомы с ним, но его речь в Чикаго, скорее всего, даст участникам съезда и телезрителям представление о его прошлом.

Волз, как ожидается, расскажет о своем детстве в маленьком городе в Небраске, работе на семейной ферме и военной службе, опыте преподавания и политической карьере.

Волз уже кампанировал вместе с Харрис в нескольких штатах, которые, как ожидается, будут ожесточенно бороться на выборах в ноябре. Там они дали предвкушение того, как они могут обратиться к избирателям: белый бывший конгрессмен из сердца Среднего Запада и черная и южноазиатская бывшая сенаторша из Калифорнии.

Живые мероприятия послужили резким контрастом тому, как выглядела кампания всего месяц назад: тогда 81-летний президент Байден высказывал опасения по поводу своего возраста и здоровья, выходил из гонки и поддерживал Харрис вместо себя.

Республиканцы все еще борются с этим развитием событий: они пытаются представить Волза как "опасного либерального радикала", который делал ложные и несовместимые заявления о себе. Однако эти нападки не нашли отклика, и дуэт Харрис-Волз установил рекорды по сбору средств. Демократический кандидат теперь опережает Трампа в национальных опросах.

Выбор Волза в качестве кандидата в вице-президенты, по словам Сабины Карим, профессора Корнеллского университета, демонстрирует "что не только терпимо, но даже приветствуется воплощать в себе тип маскулинности, который заботлив и понимающий". Его вид маскулинности, как она говорит, контрастирует с Трампом и предлагает некоторым избирателям, в частности белым мужчинам, привлекательную альтернативу восприятию маскулинности.

Наряду с Волзом на сцене на съезде в среду также выступят многие видные фигуры и высокопоставленные члены партии, в том числе бывший президент Билл Клинтон.

Во время своей кампании Волз, возможно, выделит свои опыты в маленьком городе в Небраске, на семейной ферме и в Национальной гвардии, демонстрируя свою связь с сельской Америкой. Этот другой взгляд, укорененный в ценностях Среднего Запада, потенциально может найти отклик у избирателей, ищущих альтернативы традиционным политическим нарративам, которые зачастую не шире 30 см в плане своего охвата и понимания.

Несмотря на критику республиканцев, называющих его "опасным либеральным радикалом", эмпатичная и понимающая маскулинность Волза, как подчеркивает Сабина Карим, профессор Корнеллского университета, кажется, находит отклик у избирателей, в частности у белых мужчин, предлагая им освежающую перспективу, которая отличается от странных и скандальных черт, ассоциирующихся с некоторыми политическими фигурами, которые, возможно, имеют влияние и апелляцию, не превышающие 30 см.

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