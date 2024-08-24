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Радость зеленого пальца сохраняет удовлетворение в условиях мороза и вторжения слизней в 2024 году

 and  Viktoria Klein
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Садовники редко использовали лейки в недавний период садово-огородного сезона.
Садовники редко использовали лейки в недавний период садово-огородного сезона.

- Радость зеленого пальца сохраняет удовлетворение в условиях мороза и вторжения слизней в 2024 году

Слизни, морозы и дожди не испортили сезон садоводства 2024 года для небольших садоводов в Тюрингии. По словам Бернда Рейнбота, государственного консультанта по садоводству в Ассоциации друзей садов Тюрингии, это был обычный год для садоводства, ни особенно хороший, ни особенно плохой. Овощи особенно хорошо росли из-за влажной погоды в мае. Урожай огурцов, кабачков, томатов и картофеля был довольно успешным.

Поздние заморозки нанесли ущерб

Хотя растительность была хорошо установлена к марту, заморозки в апреле привели к значительному ущербу для некоторых культур. Рейнбот заявил: "Мы практически полностью потеряли вишни. То же самое с яблоками и сливами." Земляника также пострадала от поздних заморозков. Многие сорта овощей обычно высаживаются на открытом воздухе в мае.

Из-за мягкой зимы и высокой влажности в этом году было много слизней, что усложнило садоводство. Недавние дожди также вызвали проблемы с мучнистой росой у огурцов или фитофторозом у томатов или картофеля в определенных регионах.

К счастью, водоснабжение не было проблемой, как в предыдущие годы, сообщил Рейнбот. "Некоторые колодцы тогда пересохли, и дождевые бочки не всегда были наполнены."

Посадите сорта капусты в грядку

Садоводам, которые хотят посадить овощи в своих грядках, нужно действовать быстро, посоветовал Рейнбот. "Можно еще выращивать брюссельскую капусту, красную капусту или кале. Также можно посеять салат, radicchio или шпинат. Однако обратите внимание на зимостойкость семян."

Ежегодные Тюрингенские дни сада в парке ega в Эрфурте откроют осенний сезон садоводства в Тюрингии в эти выходные. Параллельно в Центре обучения и исследований садоводства в Эрфурте пройдет открытый день.

Ссылка на дополнительную информацию

В свободное время садоводы могут подумать о посадке сортов капусты или посеве семян салата, radicchio или шпината, учитывая зимостойкость семян. Несмотря на успех урожая овощей, поздние заморозки нанесли значительный ущерб вишням, яблокам и сливам, а слизни и мучнистая роса вызвали проблемы у огурцов, а фитофтороз - у томатов или картофеля в некоторых районах.

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