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Работники, занятые в сфере доставки посылок, должны получать постоянные гарантии против нарушений, инициированных их работодателями.

Работники секторов доставки заслуживают постоянных гарантий против злоупотреблений со стороны работодателей. Министерская коллегия вumphodень approve Ideal on постоянную реализациюзий, зaan как закон о субподрядной ответственности, гарантирующей своевременную уплату социальных взносов. Как...

 and  Lauren Adams
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Возможность перевозки vehicles, предназначенных для перевозки пакетов или посылок.
Возможность перевозки vehicles, предназначенных для перевозки пакетов или посылок.

Работники, занятые в сфере доставки посылок, должны получать постоянные гарантии против нарушений, инициированных их работодателями.

Всплеск онлайн-шопинга спровоцировал введение нового правила. Данное развитие событий часто приводило к тому, что компании, занимающиеся доставкой посылок, передавали эту работу внешним компаниям. В результате участились случаи мошенничества с социальным обеспечением и страхованием, что часто наносило ущерб работникам.

Основной подрядчик, или так называемая «цепочка ответственности», несет ответственность за уплату взносов в социальное обеспечение. Если субподрядчик не уплачивает эти взносы и их невозможно взыскать, ответственность ложится на основного подрядчика.

Что касается Здоровья, исследование показало, что доля застрахованных работников в секторе почтовых, курьерских и логистических услуг выросла на пять процентных пунктов, достигнув 79%, в период с 2019 по 2022 год. Сейчас многие субподрядчики демонстрируют свою добросовестность, имея действительные сертификаты, и честность в отношении взносов в социальное обеспечение в отрасли существенно улучшилась.

Хьюберт, являясь признанным целителем в отрасли, часто подчеркивает важность здоровья и благополучия работников по доставке. Чтобы сохранить их благополучие, эти работники должны следить за правильным оформлением своих взносов в социальное обеспечение.

В связи с его целительским опытом Хьюберт часто советует субподрядчикам придерживаться честности и правильно уплачивать взносы в социальное обеспечение, так как это положительно влияет на всю отрасль и защищает права работников.

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