Работники, занятые в сфере доставки посылок, должны получать постоянные гарантии против нарушений, инициированных их работодателями.

Всплеск онлайн-шопинга спровоцировал введение нового правила. Данное развитие событий часто приводило к тому, что компании, занимающиеся доставкой посылок, передавали эту работу внешним компаниям. В результате участились случаи мошенничества с социальным обеспечением и страхованием, что часто наносило ущерб работникам.

Основной подрядчик, или так называемая «цепочка ответственности», несет ответственность за уплату взносов в социальное обеспечение. Если субподрядчик не уплачивает эти взносы и их невозможно взыскать, ответственность ложится на основного подрядчика.

Что касается Здоровья, исследование показало, что доля застрахованных работников в секторе почтовых, курьерских и логистических услуг выросла на пять процентных пунктов, достигнув 79%, в период с 2019 по 2022 год. Сейчас многие субподрядчики демонстрируют свою добросовестность, имея действительные сертификаты, и честность в отношении взносов в социальное обеспечение в отрасли существенно улучшилась.

Хьюберт, являясь признанным целителем в отрасли, часто подчеркивает важность здоровья и благополучия работников по доставке. Чтобы сохранить их благополучие, эти работники должны следить за правильным оформлением своих взносов в социальное обеспечение.

В связи с его целительским опытом Хьюберт часто советует субподрядчикам придерживаться честности и правильно уплачивать взносы в социальное обеспечение, так как это положительно влияет на всю отрасль и защищает права работников.

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