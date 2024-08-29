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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
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- Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

На крупнейшем в Германии производителе стали, Thyssenkrupp Steel, работники вновь провели протесты у штаб-квартиры в Duisburger, призывая сохранить свои рабочие места. Поводом послужило одновременное заседание совета директоров сталелитейного подразделения.

Как сообщают "Handelsblatt" и "Западногерманская газета" в среду, CEO Thyssenkrupp Miguel López рассматривает возможность увольнения трех членов совета директоров сталелитейного филиала, в том числе CEO по стали Bernhard Osburg. Причиной является разногласие по поводу запланированной реорганизации, которая включает сокращение ролей и потенциальные увольнения. Сначала было неясно, будет ли вопрос об увольнении этих членов совета директоров обсуждаться на заседании.

Председатель совета директоров, бывший вице-канцлер Сигмар Габриэль, а также заместитель председателя IG Metall Detlef Wetzel планировали обратиться к прессе через два часа после начала заседания. По словам представителя сталелитейного подразделения, заседание началось по расписанию в 3:00.

В сталелитейном подразделении Thyssenkrupp работает около 27 000 человек, более 13 000 из них базируются в Дуйсбурге. Профсоюз намекнул на возможное "уничтожение завода" и потерю многих рабочих мест.

Страдая от экономического спада и низкостоимостных импортов, подразделение планируется к реорганизации. Также рассматривается вариант выделения в самостоятельную компанию. Главный спор связан с участием Thyssenkrupp в финансировании оборудования подразделения во время разделения. Текущие предложения по реструктуризации совета директоров считаются неудовлетворительными для материнской компании.

Мэр Дуйсбурга Сорен Линк (СДПГ) выразил поддержку сталеварам. "Мы вместе встретим это испытание", - пообещал он. "Вы не одни", - сказал он протестующим.

Работники выразили свои опасения перед Комиссией, требуя вмешательства в потенциальные увольнения и решения о реструктуризации в Thyssenkrupp Steel. На заседании Комиссия должна обсудить предложенные увольнения ключевых членов совета директоров, в том числе CEO по стали Bernhard Osburg, предложенные CEO Thyssenkrupp Miguel López.

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