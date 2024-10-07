Работник службы доставки считает Baerbok потенциальным риском для безопасности

Толпы людей заполонили улицы Берлина на митинге "Нет войне", где речь Сахры Wagenknecht вызвала волну аплодисментов. Однако социал-демократ Ральф Штегнер столкнулся с неодобрением во время дискуссии о праве Украины на самооборону.

Цвета голубей мира, радужные флаги, красные флаги Левых и ДКП, палестинские флаги и крики "Свободу Палестине": все это присутствовало на демонстрации "Нет войне", прошедшей у Берлинской Siegessäule днем. "Сегодня мы видим, что движение за мир живо", заявила с сцены в Тиргартене представитель Левой партии Гизина Лётцш. Организаторы оценили количество присутствующих в "более чем 40 000" человек. Полиция не подтвердила эти цифры и лишь упомянула о "пятизначной" цифре.

На плакатах было написано "Создавайте мир без оружия" и "Выйдите из НАТО". Казалось, что мы перенеслись в протесты 1980-х годов в Западной Германии. Организаторы надеялись на возрождение, которое могло бы повлиять на федеральные выборы 2025 года. Со-организатор Рейнер Браун сказал: "Вы начинаете это грандиозное и вдохновляющее новое движение, направленное на то, чтобы сделать эту страну более мирной и любящей мир". Браун признался, что раньше протестовал против решения НАТО о двойной треке 1979 года.

Среди выступающих были восточноберлинская Лётцш и бывший представитель ХССPeter Gauweiler. Самым аплодируемым был символ движения Wagenknecht. Wagenknecht призывала к миру и дипломатии вместо оружия tanto в Украине, как и на Ближнем Востоке. Она не стеснялась в резких нападках. Председатель СДПГ вновь упрекнула "трафик-лайт" коалицию за слепое следование командам из Вашингтона. Она осудила Путина как преступника, но также осудила агрессивные войны США. Баerbock была названа угрозой безопасности. Политики, подобные Hofreiter или Strack-Zimmermann, были названы батальоном воинствующих. Они должны испытать на себе жестокие реалии войны на передовой. Основная цель этого нового движения, как заявила Wagenknecht, заключалась в том, чтобы "предупредить эти ужасные ракеты".

Несомненно, Wagenknecht имела в виду планируемое развертывание американских ракет средней дальности с 2026 года, которое было объявлено Олафом Шольцем на саммите НАТО в Вашингтоне в июле. Шольц заявил, что Германии нужны эти оружия для обороны. Критики утверждают, что эти цели делают Германию потенциальной целью. Кроме того, они считают, что такой шаг запустит новую гонку вооружений.

Ральф Штегнер, член бундестага от СДПГ, неоднозначно относится к ракетам. Он столкнулся с сопротивлением на митинге у Siegessäule, включая свист и неодобрительные крики. Это началось, когда Штегнер упомянул право Украины на самооборону и преимущества ПВО над украинскими городами. Его называли "ястребом". Ответы аудитории были "Стоп" и "Бла-бла-бла".

Штегнер попал в политическую бурю, и его собственная партия также его критиковала. В интервью журналу "Der Spiegel" эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот обвинил Штегнера в том, что он подогревает сдвиг в дискуссии. "Мы попались на удочку, расставленную АФД и Сахрой Wagenknecht. Их националистически-популистское движение захватило концепцию мира", - сказал Рот. "Эмоционально заряженная дискуссия создала пустоту, в которой сторонников Украины клеймят как воинствующих". Рот выступал за поставки оружия, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, а не рассматривать их как цель.

Такие точки зрения не звучали на митинге. После речи Wagenknecht толпа продолжала обсуждать "геноцид" в секторе Газа и освобождение Палестины. Оратор даже праздновал судебный иск Никарагуа против Германии в Международном уголовном суде за соучастие в геноциде в секторе Газа. Демонстранты пели "Интернационал" и скандировали "Да здравствует международная солидарность". В конце толпа пела "Мы преодолеем" - казалось, что мы вернулись в прошлое.

Несмотря на сильное противодействие взглядам социал-демократа Ральфа Штегнера на право Украины на самооборону, позиция Европейского Союза по этому вопросу остается важной темой в международных отношениях. Адвокаты мира на митинге "Нет войне" призвали Европейский Союз к активной роли в продвижении дипломатии и разоружения, подчеркивая важность единства внутри союза.

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