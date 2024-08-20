- Работник фестиваля погиб в результате аварии с участием колесной погрузчики во время музыкального мероприятия

В ходе уборки после музыкального фестиваля в Визе на Нижнем Рейне 24-летний мужчина трагически погиб, попав под колесный погрузчик. Подросток, управлявший машиной, был шокирован и получил медицинскую помощь и психологическую поддержку от бригады кризисной помощи, как сообщалось в понедельник вечером.

Трагический инцидент произошел с сотрудником фестиваля из Мюнстера, который шел пешком, после завершения события Сан Хеймо в Airport Weeze в понедельник днем. Обстоятельства аварии все еще расследуются.

Ниже приведен список возможных категорий, которые могут быть изучены в связи с аварией, такие как операционные процедуры, техническое обслуживание машины и протоколы безопасности. После получения медицинской помощи подросток выразил сожаление по поводу инцидента, который произошел во время выполнения руководства по уборке после фестиваля.

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