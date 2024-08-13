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КультураНовостиЕвропейская комиссия

Работа начальника штаба снова открыта.

Проблемы с персоналом у принца Гарри: Его новоназначенный начальник штаба якобы уволился всего через три месяца после найма.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Бывший королевский служащий: принц Гарри живет со своей семьей в США
Бывший королевский служащий: принц Гарри живет со своей семьей в США

- Работа начальника штаба снова открыта.

Князь Гарри (39) может быть вынужден начать поиск новой работы для своего главного сотрудника. Как сообщает журнал People в понедельник вечером (12 августа), его главный сотрудник Джош Кеттлер якобы уволился после всего трех месяцев. Согласно сообщению, Кеттлер был нанят на испытательный срок в мае. Обе стороны согласились расстаться, так как, похоже, они оба почувствовали, что это не подходит.

Кеттлер начал свою работу главным сотрудником британского royalty, живущего в Америке с семьей, в мае, всего за неделю до поездки принца Гарри и герцогини Меган (43) в Нигерию. Он также сопровождал сына короля Карла (75) в Лондон в мае на десятую годовщину Invictus Games. До своей работы с герцогом Сассекским Кеттлер был главным сотрудником и главой стратегических партнерств в коммуникационной платформе Cognixion, согласно People.

В этом году запланирована поездка в Колумбию

В начале августа Гарри и Меган объявили о своих планах посетить Колумбию позже в этом году. Подробности поездки официально не были объявлены. Пара следует приглашению вице-президента страны Франсии Маркес (42). До этого найти нового главного сотрудника может оказаться необходимым.

Хотя поездка может показаться официальным визитом royalty за рубежом, это частная поездка для пары. Как и поездка Sussex в Нигерию в мае 2024 года, это не официальный государственный визит, так как Гарри и Меган больше не работают как royalty.

Для Гарри и Меган это их первая официальная совместная поездка в Южную Америку - и возможность для Меган продемонстрировать свои навыки испанского языка. Как студентка, она проходила стажировку в посольстве США в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Увольнение Джоша Кеттлера с поста главного сотрудника принца Гарри может потребовать от Комиссии надзор за процессом найма нового сотрудника. учитывая предстоящую поездку в Колумбию, важно найти замену как можно скорее.

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