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Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.

Ударение изменений климата, в том числе дефицит воды, самым заметным образом влияет на Альпы. В свою очередь, это усложняет управление и функционирование горных хижинах.

 and  Anne Legman
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- Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.

Изменение климата создает серьезные проблемы для работы горных хижин Немецкого альпийского союза (DAV). Повышение температуры в горах и ухудшение водной ситуации затрудняют поддержание высокогорных приютов, как отмечает Роберт Колбиц, руководитель хижин и троп DAV в Мюнхене.

Примерно 20% из около 200 управляемых DAV хижин сейчас требуют немедленного внимания - тенденция, которая растет. Это происходит из-за невозможности устойчиво обеспечивать водой или поддерживать прежние уровни энергоснабжения.

Скудные водные ресурсы привели к закрытию хижины Neue Prager на третий год подряд. Расположенная на высоте около 2800 метров над уровнем моря в Австрийских Альпах, хижина полностью зависит от поверхностной воды, в том числе талой ледниковой и дождевой. К сожалению, в этом году хижина столкнулась с повышением температуры до 20°C, что является необычно высоким и ясным признаком повышения температуры на этой высоте, объясняет Колбиц.

DAV переходит на компостирующие туалеты

Подобно многим другим горным хижинам, большая часть воды в хижине Neue Prager используется для смыва туалетов. При отсутствии воды поддержание гигиенических условий в хижине становится невозможным. Чтобы решить проблему нехватки воды в будущем, DAV планирует перейти на компостирующие туалеты с нового сезона. Строительство начнется в мае следующего года.

Ожидается, что внедрение компостирующих туалетов во многих высокогорных швейцарских горных хижинах также поможет облегчить водную ситуацию в этом регионе. Однако процесс перевода сопряжен с трудностями, отмечает Колбиц. Компостирующие туалеты занимают больше места, чем текущая планировка, и хижина Neue Prager должна соблюдать правила сохранения наследия. В результате DAV придется построить новый двухэтажный здание рядом с хижиной для компостирующих туалетов. Одновременно емкость водного бака хижины будет увеличена с 20 до 30 кубометров.

Колбиц оценивает стоимость перевода в диапазоне от 600 000 до 800 000 евро, из которых около 55% планируется получить. Учитывая, что многие другие хижины DAV также требуют внимания, Альпийский союз должен подготовиться к значительным расходам в ближайшее время. Колбиц предвидит будущие действия на хижине Reichenhaller Haus на Hochstaufen в Альпах Чьенгау и Hochlandhütte в горах Веттерштейн возле Миттенвальда.

Изменение климата создает серьезное напряжение в работе горных хижин Немецкого альпийского союза, как видно из закрытия хижины Neue Prager на третий год из-за нехватки водных ресурсов.

Чтобы бороться с нехваткой воды в высокогорных горных хижинах, DAV планирует перейти на компостирующие туалеты, которые требуют больше места и могут потребовать строительства нового здания, как отмечает Роберт Колбиц.

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