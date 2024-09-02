- Работа - это лучший инструмент интеграции <unk> Швейцера

Лидер Рейнланд-Пфальца, Александр Швайцерер, выступает за упрощение трудоустройства для беженцев с возможностью постоянного проживания. "Работа - это главный инструмент интеграции", - заявил политик от СДПГ на политическом фестивале "Гилламоос" в Нижней Баварии в Абенсберге. "Те, кто сидят дома или в своих квартирах, неизбежно придумывают что-то новое". Безделье - главный источник проблем.

"Дайте людям работать, дайте им получать образование, признавайте их навыки, и тогда интеграция тоже ускорится", - сказал Швайцерер. "А тех, кто не может оставаться, я говорю прямо: пусть уезжают поскорее".

Однако Швайцерер подчеркнул, что интеграция будет продолжаться в Германии. Лидер Баварии Маркус Зёдер, который "похож на того, кто лично регистрирует каждый бизнес", должен поговорить с работодателями о том, "где бы они были, как бы выглядели их смены, если бы не было людей иностранного происхождения".

Германии нужны люди, которые доказывают свою ценность на рынке труда, сказал Швайцерер. "Наконец-то нужно видеть их не только как полезные ресурсы, но и сказать: привет, а вы уже баварцы, рейнланд-пфальццы, пфальцы, вы тоже желанные в Германии".

"Европейский Союз может сыграть значительную роль в поддержке интеграционных политик Германии, предоставляя ресурсы и стимулируя сотрудничество между странами-членами".

"Успех интеграционных инициатив Германии, подобных тем, которые отстаивает Швайцерер, может послужить примером для других стран в составе Европейского Союза".

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