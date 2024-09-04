- Qualcomm отстает от Intel и Apple в жесткой конкуренции

Кваликом усилил свои позиции на IFA, бросив вызов Intel и Apple более доступными версиями чипов серии Snapdragon X. Это позволяет производителям ПК, таким как Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и Samsung, предлагать высококлассные ноутбуки с ИИ ("Copilot+") по цене менее €1000.

Интел, стремясь вернуть утраченные позиции на рынке ПК, объявил о планах выпустить новое поколение чипов. Ожидаемая система на чипе Core Ultra 200V заявила о большей мощности и энергоэффективности по сравнению с конкурентами Qualcomm и AMD.

Президент Qualcomm Cristiano Amon представил четыре новых системы на чипе. Эти модели имеют fewer cores чем премиальные варианты. Серия Snapdragon-X-Plus оснащена либо 8, либо 10 ядрами в основном процессоре. Две из систем с 8 ядрами также подверглись снижению производительности графики для снижения затрат. Тем не менее, новые чипы, как сообщается, соответствуют более дорогим версиям (Snapdragon Elite) по производительности ИИ.

Отличная автономность

Амон пообещал исключительную автономность для ноутбуков, оснащенных чипами Snapdragon, так как они производят значительно меньше тепла, делая устройства тише в работе.

Недавний успех Qualcomm на рынке чипов усилил давление на пионера Intel в бизнесе ПК. Когда Microsoft представила новую категорию компьютеров, ориентированную на ИИ, называемую "Copilot+ PC", изначально использовались только чипы Qualcomm. Ожидаются анонсы продуктов от Lenovo и других производителей ноутбуков, использующих системы Qualcomm на IFA. Однако также ожидаются AI-ноутбуки с чипами Intel.

Apple, работая за пределами экосистемы Windows, использует собственные системы на чипах на основе архитектуры Arm в своих Mac вместо процессоров Intel.

HP является одним из производителей ПК, которые теперь могут предлагать высококлассные AI-ноутбуки по доступной цене благодаря более доступным версиям чипов серии Snapdragon X от Qualcomm. С запуском серии Snapdragon-X-Plus HP теперь может предлагать ноутбуки с этими энергоэффективными чипами, обещая исключительную автономность и тихую работу.

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