"Путин уязвим" - аналитик ISW призывает к большему давлению

С наступлением в Курской области Украина ставит восклицательный знак в своей оборонной борьбе. Впервые за долгое время. Аналитик ISW призывает Запад принять меры для дальнейшего усиления давления на Россию, что может существенно повлиять на Путина и его войска.

По словам аналитика Наталии Бугайовой из Института изучения войны (ISW), украинское наступление в Курской области "явно имеет потенциал для наращивания темпа". Хотя еще рано делать выводы, США должны помочь Украине "воспользоваться этим импульсом, а не сдерживать его, чтобы вернуть контроль над темпом войны". Она критикует, что США лишь постепенно предоставляют помощь Украине и что Запад сосредоточен только на сдерживании России посредством контрмер.

Бывший CEO "Киевского поста" среди прочего призывает "устранить безопасные гавани для военной машины России" - фактически разрешить атаки на российской территории с помощью западного оружия. На это пока есть строгие ограничения, в том числе со стороны США. Киев неоднократно заявлял, что эта способность жизненно важна для отражения российской агрессии.

Аналитик ISW Бугайова видит значительную российскую уязвимость в "неспособности быстро адаптироваться". "Кремль уязвим перед противником, который может лишить его возможности перегруппироваться и адаптироваться". Россия адаптируется, но только если ей дают время. Украине помогло бы, если бы Запад перестал объявлять и сливать "продвинутые возможности" или новые системы вооружений, так как российская армия все равно отреагирует, пусть и медленно.

"Если поддержка США Украины продолжит расти, Кремлю придется столкнуться с растущими проблемами", - пишет Бугайова. Это также окажет давление на важных российских партнеров, таких как Китай или Иран, которые поддерживают войну. "Партнерства России требуют компромиссов и уязвимы, когда оба партнера находятся под давлением".

Предыдущие успехи спровоцировали "истерию"

Бугайова проводит несколько параллелей между недавним украинским наступлением в Курской области и успехами на поле боя в 2022 году. "Если бы Запад быстро предоставил военную помощь Украине и спланировал дальнейшие операции после поражения России в битве за Киев весной 2022 года или даже после российского наступления в Северодонецке летом 2022 года, Украина была бы ближе к долговременному миру, чем сейчас".

Президент Владимир Путин столкнулся с реальными рисками в моменты, когда на него оказывалось устойчивое давление, пишет аналитик. "Украинские успехи на поле боя осенью 2022 года вызвали истерию в российском информационном пространстве, так как военное унижение противоречило попыткам Путина продемонстрировать образ "великой России".

Военные поражения, по словам Бугайовой, имеют последствия внутри российской власти. В прошлом неудачи вызывали трещины в националистической базе Путина. Недавно российский президент публично выразил свое недовольство, когда отчитал губернатора Курска во время встречи.

Наращивание давления нелегкая задача

Несмотря на призыв Бугайовой поддерживать давление, текущие возможности Украины наносить военные поражения России по-прежнему ограничены, несмотря на недавние успехи в Курске. Это во-первых, из-за строгих ограничений, упомянутых выше, на атаки с использованием западного оружия на российской территории, и во-вторых, из-за постоянного сильного российского давления в Донбассе, о чем неоднократно предупреждали эксперты.

Кроме того, есть постоянные проблемы, такие как нехватка персонала и задержки с поставками оружия от Запада. Украина по-прежнему имеет ограниченный запас дальнобойного оружия, и согласно сообщениям СМИ, получит лишь около 20 западных истребителей F-16 в этом году. Кроме того, поставки артиллерийских боеприпасов от чешской инициативы не столь обширны, как надеялись, согласно сообщениям из Праги.

США должны рассмотреть вопрос о повышении поддержки Украины в свете успешного наступления в Курской области, как предлагает аналитик ISW Наталия Бугайова. Это могло бы существенно повлиять на Россию и войска Путина, потенциально создавая дополнительные вызовы для союзников России, таких как Китай и Иран.

Если США продолжат существенно поддерживать Украину, как предлагает Бугайова, это могло бы оказать давление на российские партнерства и потенциально привести к уже существующим трещинам в националистической базе Путина, как это было в прошлом после военных поражений.

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