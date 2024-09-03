- Путин продолжает свой неустанный натиск, инициируя очередной конфликт в южном регионе Донбасса.

Вслед за продвижением к Торез и Покровску президент России Путин усиливает давление на восточный регион. В южной части Донецка началось новое наступление в районе города Вугледар, где ранее российские силы терпели неудачи при попытках осадить город. На этот раз они действуют более тактически, обходя хорошо укреплённый оплот. Несколько дней назад они начали атаки на угольную шахту (Південнодонбаська), расположенную немного восточнее города. Точно неизвестно, насколько они продвинулись, но они уже вторглись на территорию шахты. Если их не отбросить, они могут также захватить отвал, примыкающий к шахте, который служит стратегической высотой и контролирует основные подходы к Вугледару.

В ходе последующей атаки российские войска прорвались в соседний город Павловка. Ранее этот город бомбили неделями, и теперь солдаты Путина, по сообщениям, контролируют большую часть города.

Теперь перейдем к другим фронтам: вокруг города Хирнык, находящегося под контролем Украины, сообщается, что российские войска продвинулись дальше и вошли в новые поселения. Это ставит под угрозу изоляции украинских войск, если они отступят слишком медленно. Несколькими километрами дальше, в Селидове, российские войска, по сообщениям, уже обосновались. В Часови Яр они заняли дополнительные ряды домов к западу от канала. На севере, вокруг Купянска, они продвигаются к селу Глушковка. В общем, вся восточная граница южнее Донецка до севера находится в движении, хотя в некоторых секциях бывают длительные паузы.

К сожалению, украинское наступление в Курске не принесло успеха. Путин не отозвал значительные силы с востока и не прекратил свою агрессию. Наоборот, российские войска усилили свои усилия, делая всё труднее для Украины противостоять им. Они превращают тихие участки в поля сражений и расширяют фронт. Неоднократно видно, что не все участки можно защитить. Проблема в Вугледаре очевидна. Российские войска не решаются приблизиться к самому оплоту, но украинцам трудно защищать окружающие города. Если россияне захватят их, они окружат оплот с флангов.

Российские войска могут проникать во столько щелей благодаря отсутствию у Украины механизированных войск для контрнаступления. Они наносят потери россиянам с помощью дронов, иногда даже заставляя их покидать жилые блоки. Однако им трудно вернуть потерянные территории. С новым наступлением на юге Киев сталкивается с новой проблемой в районе Торез и Покровск. Если войска будут направлены в Вугледар, защита города станет ещё сложнее. Если они сконцентрируются на стратегически важном городе, россияне могут решить захватить меньшие города.

На востоке Украина ведёт ресурсно ограниченную войну: недостаточно дальнобойного оружия, артиллерии и бронетехники. Все, что осталось, чтобы остановить россиян, — это пехота и дроны. Российские войска используют свой огневой потенциал на полную мощность. Они применяют ракеты "Искандер" в беспрецедентных масштабах и, скорее всего, наращивают производство. В то же время Украина пытается прорваться в регионе Курск. Там украинцам действительно удалось расширить своё продвижение. Они добились успехов возле города Мартыновка, в Русской Конопельке и на севере.

Российские войска проявляют интерес к расширению своей территории за пределы угольной шахты в Вугледаре, возможно, с целью захватить примыкающий к ней отвал. Это стратегически важное место могло бы предоставить имantage point и контроль над основными подходами к городу. В то же время и другие города, такие как Хирнык, находятся под угрозой. Сообщается, что российские войска продвинулись и вошли в новые поселения там, что может изолировать украинских солдат, если они отступят слишком медленно.

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