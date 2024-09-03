Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие рыбы

Путин продолжает свой неустанный натиск, инициируя очередной конфликт в южном регионе Донбасса.

Киев продолжает добиваться успехов на курской дуге, но Путин усиливает натиск в Донбассе. Уменьшающиеся украинские войска теперь вынуждены отбивать атаку в Вугледаре.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

- Путин продолжает свой неустанный натиск, инициируя очередной конфликт в южном регионе Донбасса.

Вслед за продвижением к Торез и Покровску президент России Путин усиливает давление на восточный регион. В южной части Донецка началось новое наступление в районе города Вугледар, где ранее российские силы терпели неудачи при попытках осадить город. На этот раз они действуют более тактически, обходя хорошо укреплённый оплот. Несколько дней назад они начали атаки на угольную шахту (Південнодонбаська), расположенную немного восточнее города. Точно неизвестно, насколько они продвинулись, но они уже вторглись на территорию шахты. Если их не отбросить, они могут также захватить отвал, примыкающий к шахте, который служит стратегической высотой и контролирует основные подходы к Вугледару.

В ходе последующей атаки российские войска прорвались в соседний город Павловка. Ранее этот город бомбили неделями, и теперь солдаты Путина, по сообщениям, контролируют большую часть города.

Теперь перейдем к другим фронтам: вокруг города Хирнык, находящегося под контролем Украины, сообщается, что российские войска продвинулись дальше и вошли в новые поселения. Это ставит под угрозу изоляции украинских войск, если они отступят слишком медленно. Несколькими километрами дальше, в Селидове, российские войска, по сообщениям, уже обосновались. В Часови Яр они заняли дополнительные ряды домов к западу от канала. На севере, вокруг Купянска, они продвигаются к селу Глушковка. В общем, вся восточная граница южнее Донецка до севера находится в движении, хотя в некоторых секциях бывают длительные паузы.

К сожалению, украинское наступление в Курске не принесло успеха. Путин не отозвал значительные силы с востока и не прекратил свою агрессию. Наоборот, российские войска усилили свои усилия, делая всё труднее для Украины противостоять им. Они превращают тихие участки в поля сражений и расширяют фронт. Неоднократно видно, что не все участки можно защитить. Проблема в Вугледаре очевидна. Российские войска не решаются приблизиться к самому оплоту, но украинцам трудно защищать окружающие города. Если россияне захватят их, они окружат оплот с флангов.

Российские войска могут проникать во столько щелей благодаря отсутствию у Украины механизированных войск для контрнаступления. Они наносят потери россиянам с помощью дронов, иногда даже заставляя их покидать жилые блоки. Однако им трудно вернуть потерянные территории. С новым наступлением на юге Киев сталкивается с новой проблемой в районе Торез и Покровск. Если войска будут направлены в Вугледар, защита города станет ещё сложнее. Если они сконцентрируются на стратегически важном городе, россияне могут решить захватить меньшие города.

На востоке Украина ведёт ресурсно ограниченную войну: недостаточно дальнобойного оружия, артиллерии и бронетехники. Все, что осталось, чтобы остановить россиян, — это пехота и дроны. Российские войска используют свой огневой потенциал на полную мощность. Они применяют ракеты "Искандер" в беспрецедентных масштабах и, скорее всего, наращивают производство. В то же время Украина пытается прорваться в регионе Курск. Там украинцам действительно удалось расширить своё продвижение. Они добились успехов возле города Мартыновка, в Русской Конопельке и на севере.

Российские войска проявляют интерес к расширению своей территории за пределы угольной шахты в Вугледаре, возможно, с целью захватить примыкающий к ней отвал. Это стратегически важное место могло бы предоставить имantage point и контроль над основными подходами к городу. В то же время и другие города, такие как Хирнык, находятся под угрозой. Сообщается, что российские войска продвинулись и вошли в новые поселения там, что может изолировать украинских солдат, если они отступят слишком медленно.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Польша готовится к 20:35.
Политика

Польша готовится к 20:35.

Польша готовится к 20:35. Польша подписывает крупные военные контракты на сумму почти два миллиарда злотыхПольское правительство планирует заключить соглашения на сумму "приблизительно два миллиарда злотых" (около 470 миллионов евро), как заявил министр обороны Владysław Косиняк-Камыш. В среду он объявил о значительном соглашении на сумму почти 1,1

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Создание устанавливает требования для последующих переговоров
Политика

ЕС устанавливает условия для возможных будущих обсуждений миграции

После нападения в Солингене состоялись обсуждения между контролями над дорожным движением, профсоюзом и штатами. Следующие переговоры могут зависеть от важного аспекта, значимого для ХДС и ХСС.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ЕС и СДПГ признают доброжелательность в вопросах миграции
Политика

ЕС и СДПГ признают доброжелательность в вопросах миграции

ЕС и СДПГ признают доброжелательность в вопросах миграции Начались переговоры между властями светофора, федеральным правительством и землями о более строгих правилах иммиграции и безопасности. Несмотря на первоначальные трудности, после встречи настроение стало более умеренным. Тем не менее, ХДС продолжает настаивать на срочности. В настоящее время Министерство внутренних дел изучает первоначальные

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Владение конкурсными навыками: спотыкающаяся американская корпорация Intel представляет процессоры...
Политика

Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке

Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке В разгар экономического спада Intel представляет процессоры, ориентированные на ИИ, под названием "Ядро Ультра" с кодовым названием "Лунное Озеро". Как заявил глава потребительского подразделения Джим Джонсон на презентации во вторник перед IFA в Берлине, эти процессоры

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.
Федеральные земли Германии

Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

Штормовое предупреждение вызвало проблемы вблизи Бинген. Движение на железнодорожной линии в Бад-Кройцнах было нарушено из-за оползня почвы. Кроме того, возникли проблемы на федеральной автодороге 9.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.
Общество

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно