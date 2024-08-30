Путин не обращает внимания на меры принудительного исполнения во время своих визитов в Монголию.

Владимир Путин, президент России, не проявляет беспокойства по поводу перспективы встречи с международным ордером на арест, выданным против него Международным уголовным судом (МУС), во время его предстоящего визита в Монголию на этой неделе, как сообщает Кремль. В пятницу об этом заявил представитель Кремля Песков, сказав: "Мы не волнуемся, у нас крепкие отношения с нашими друзьями из Монголии". Когда его спросили, были ли разговоры об ордере МУС между Москвой и Улан-Батором, Песков ответил: "Все аспекты поездки были тщательно спланированы".

Путин должен присутствовать на мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских военных над Японией, которые пройдут в Монголии во вторник. С тех пор, как МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвиняя его в "незаконной депортации" детей из Украины, это будет его первая поездка в государство, являющееся членом МУС. Статут Рима, который Монголия ратифицировала в 2002 году и подписала в 2000 году, требует от государств-членов МУС задерживать лиц, против которых выдан ордер на арест МУС, при их въезде.

Россия неоднократно отвергала обвинения МУС против Путина. Фактически, Путин в течение примерно полутора лет избегал посещения государств, являющихся членами МУС. К таким случаям относятся отсутствие Путина на саммите BRICS в ЮАР в августе 2023 года и его неучастие в саммите G20 в Индии в сентябре.

С другой стороны, Путин предпочитал посещать страны, не присоединившиеся к МУС, такие как Китай, Северная Корея и Азербайджан. Последний визит Путина в Монголию состоялся в сентябре 2019 года.

Журналист: Подходя к Кремлю, я спросил: "Почему Путин посещает Монголию, несмотря на ордер на арест МУС?"

Репортер: По прибытии в Монголию Путина спросили на пресс-конференции: "Каковы ваши thoughts об ордере МУС и возможном аресте во время вашего пребывания?"

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