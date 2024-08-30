Начать деятельность в Лейпциге. - Путешествие в Афганистан по воздуху началось.

Впервые за три года после захвата власти талибами из Германии вылетел самолет с депортированными в Афганистан. Как сообщило министерство внутренних дел Саксонии, рейс вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в пятницу утром, как сообщалось в "Der Spiegel".

Официальные лица подтвердили агентству "Дойче Прессе-Агентур", что это был первый рейс с депортацией в Афганистан после захвата талибами. Кроме того, дпа подтвердила информацию "Der Spiegel" о том, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига в 6:56, направляясь в Кабул. На борту Boeing 787, по данным, находилось 28 афганских правонарушителей, доставленных из разных федеральных земель в Лейпциг. Операция в основном была проведена Министерством внутренних дел.

Германия не имеет дипломатических отношений с талибами, правителями в Кабуле. После смертельного ножевого нападения в Мангейме в конце мая канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что депортация серьезных преступников и потенциальных террористических угроз tanto в Афганистан, как и в Сирию, будет возобновлена.

Эти угрозы - это individuals, которых правоохранительные органы подозревают в совершении серьезных политически мотивированных преступлений, в том числе актов терроризма. Говорят, что осужденные преступники отбыли значительную часть своих сроков в Германии перед возможной депортацией.

Первый рейс с депортацией в Афганистан после захвата талибами стал важным событием, возглавляемым Министерством внутренних дел. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с талибами, Германия продолжает способствовать депортации серьезных преступников и потенциальных террористических угроз в Афганистан.

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