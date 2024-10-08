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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Путешествие круизного судна в Северное море сопряжено с навигационными трудностями.

 and  Carmen Simpson
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Функционирование «Примадонны» в расцвете силы.
Функционирование «Примадонны» в расцвете силы.

Путешествие круизного судна в Северное море сопряжено с навигационными трудностями.

Корабль круизного класса, на борту которого находилось несколько сотен пассажиров, внезапно лишился электроэнергии во время плавания в Северном море, что привело к потере управления и дрейфу. По данным новостных сообщений, проблема связана с отказом электрооборудования на судне, известном как "Веселая девушка". Корабль направлялся из Гельголанда, единственного острова Германии в открытом море, в Бюсём, когда произошло отключение.

Два буксира, как сообщается, направляются для оказания помощи в буксировке "Веселой девушки" в порт. Точное место, где будет пришвартовано судно, пока не уточнено. При обращении в Немецкую службу морского поиска и спасения (DGzRS) сообщили, что они не вызывались на помощь.

Все в порядке на борту?

Представитель Управления водных путей и судоходства Эльбы и Северного моря (WSA) позже заявил, что компания круизов наняла частные буксиры для буксировки "Веселой девушки" в безопасное место. По имеющимся данным, официальные буксиры не задействованы. В соответствии с данными Marinetraffic, буксиры уже достигли экскурсионного судна.

По данным "Бильд", застрявшее судно находится примерно в десяти морских милях к востоку от Гельголанда в немецких водах. "Веселая девушка" столкнулась с трудностями из-за отказа бортовых электрогенераторов. "Гамбургер Абендблатт" предполагает, что отказ распределительного щита в электроустановке машинного отделения вызвал отказ обоих основных генераторов и последующую систему охлаждения, что повлияло и на сами двигатели. К сожалению, аварийный генератор не смог подать энергию в сеть, согласно отчету.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, газета "Бильд" сообщает, что нет угрозы для пассажиров и членов экипажа. В середине дня капитан "Веселой девушки" объявил, что на борту царит хорошее настроение.

В инциденте с "Веселой девушкой" не потребовалось вмешательства европейских служб морской безопасности, как заявила Немецкая служба морского поиска и спасения (DGzRS). Застрявшее судно, которое в настоящее время дрейфует в немецких водах, получает помощь от частных буксиров, нанятых компанией круизов.

Несмотря на ситуацию с кораблем, европейские службы по охране окружающей среды могут обеспокоиться потенциальным воздействием на окружающую среду из-за бесконтрольного дрейфа судна в Северном море.

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