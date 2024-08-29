Международный Элитный Футбольный Соревнование - Путешествие из Милана в Мадрид представляет собой сложный матч для "РБ Лейпциг".

В прошлом году кто-то мог бы назвать Лейпциг "трудной группой": Их сочли серьезными соперниками в пересмотренной Лиге чемпионов. Саксонцы встретятся с ФК Ливерпуль, Интер Милан, Ювентус Турин, Атлетико Мадрид, Спортинг Лиссабон, Селтик Глазго, Астон Вилла и Штурм Грац в новом этапе лиги. Действие начнется 17 сентября, с расписанием, которое будет объявлено к субботе.

Впервые жеребьевка проводилась с помощью компьютера. После того, как Лейпциг был выбран, известная фигура Криштиану Роналду ударил по большому эмблеме Лиги чемпионов в Монако, позволив программе взять на себя остальное.

"Абсолютно беспристрастный" Розе

Вместо того, чтобы выступать в группах, все 36 команд сыграют с восемью соперниками в лиге. Лейпциг примет Ливерпуль, Юве, Спортинг и Виллу на своем поле. Их путь к Интеру, Мадриду, Селтику и Грацу потребует поездок. Этап лиги продлится до января. Восьмерка лучших команд в таблице пройдет в стадию плей-офф из 16 команд. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в новом этапе плей-офф за выход.

Тренер Марко Розе занял неопределенную позицию по поводу нового формата. "Я подхожу к этому абсолютно беспристрастно. Хочу понаблюдать, почувствовать. Тогда смогу высказать свои мысли о том, как это прошло", - сказал 47-летний тренер. Ему еще предстоит понять "ощущение от встречи с восемью разными соперниками, сыграть четыре раза дома, четыре раза в гостях, а затем у нас будет большая таблица".

Барселона не получила "своего запроса"

Желание Розе и игроков, таких как Петер Гуллачи и Бенджамин Хенрикс, состояло в том, чтобы сыграть с ФК Барселона под руководством Ханси Флика. Это желание не было исполнено для лейпцигеров, но они избежали еще одной встречи с Манчестер Сити. "Не обязательно снова Пеп. Может, и не Реал Мадрид", - сказал Розе. Компьютер его устроил.

Однако им снова предстоит поездка в Глазго, чтобы встретиться с ФК Селтик. Лейпциг уже играл против шотландцев в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Краткая встреча с Астон Виллой ждет их. RB играл с английским клубом из Бирмингема во время подготовки в Нью-Йорке. В начале августа Андре Сильва и Лойс Опенда забили голы в победной игре со счетом 2:0.

Соперником Лейпцига в домашних матчах этапа лиги будет знаменитый "Ювентус из Турина". Их поездка в Италию, чтобы сыграть с Юве, будет одной из необходимых поездок.

Несмотря на то, что их не сочли с Барселоной, как они надеялись, Лейпцигу предстоит серьезный вызов в матче этапа лиги против ФК Селтик Глазго, против которого они уже играли tanto в Лиге чемпионов, как и в Лиге Европы.

Читайте также: