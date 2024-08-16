- Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Маленький балеарский остров Менорка испытал на себе сильные штормы, особенно в центральной части, в частности, в муниципалитете Эс-Меркадал. В этом районе дома, улицы и поля оказались под водой, как сообщает газета "Ультима Хора".

В течение нескольких часов в четверг выпало около 200 литров осадков на квадратный метр. Людям пришлось укрываться на крышах своих затопленных домов.

Жителей Менорки эвакуируют вертолетами

Местные власти поделились видео, на котором показано, как несколько человек, а также их питомцы, были спасены с затопленной плоской крыши вертолетом. В городе Алайор машины были унесены потоками дождя. Предварительно сообщений о жертвах нет из-за многочисленных предупреждений о погоде.

На острове Майорка, самом большом в Балеарском архипелаге, последствия шторма были менее выражены, как и ожидалось. Там тоже шел сильный дождь, вызывая временное затопление улиц, например, в городе Сольер. Однако наивысший уровень тревоги, объявленный метеорологической службой, был снят довольно быстро.

Пассажирам, возвращающимся из аэропорта Пала, не было комфортно из-за штормов, которые обрушились на Балеары в среду и четверг. В среду было отменено более 40 рейсов.

Возвращение с балеарского острова откладывается на полторы недели

Семье из пяти человек, в том числе младенца, из Оберхаузена, было сообщено авиакомпанией Eurowings, что их предполагаемый обратный рейс в Германию, первоначально запланированный на четверг, теперь состоится в понедельник вечером. Вместо этого их отправят в Берлин, а затем на рейс до их окончательного пункта назначения в Дюссельдорфе, как сообщают "Мальорка Цайтунг" и "Мальорка-Магазин". Другие пассажиры авиакомпаний столкнулись с подобными ситуациями.

Авиакомпания Eurowings выразила сожаление по отношению к пассажирам, заявив, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее доставить их домой. Сильный грозовой фронт над Балеарами вынудил отменить многие рейсы в среду и четверг, согласно компании.

Хотя было организовано 15 дополнительных рейсов на Майорку и с Майорки, этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на обратные рейсы со стороны пассажиров. Кроме того, этот уик-энд также совпал с окончанием летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии, что усложнило ситуацию.

Пассажиры других авиакомпаний также столкнулись с аналогичными задержками рейсов из-за сильной погоды на Балеарских островах. Несмотря на усилия по переорганизации рейсов, многим пассажирам пришлось существенно скорректировать свои планы возвращения.

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