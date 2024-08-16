Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!НовостиПрочие

Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Сильный метеорологический центр причинил значительный ущерб острову Балеары, при этом Майорка пострадала относительно незначительно. В результате многие туристы оказались заблокированы в аэропорту.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Умеренное терпение: жилье, затопленное из-за сильного дождя в Порт де Соуller, Майорка
Умеренное терпение: жилье, затопленное из-за сильного дождя в Порт де Соуller, Майорка

- Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Маленький балеарский остров Менорка испытал на себе сильные штормы, особенно в центральной части, в частности, в муниципалитете Эс-Меркадал. В этом районе дома, улицы и поля оказались под водой, как сообщает газета "Ультима Хора".

В течение нескольких часов в четверг выпало около 200 литров осадков на квадратный метр. Людям пришлось укрываться на крышах своих затопленных домов.

Жителей Менорки эвакуируют вертолетами

Местные власти поделились видео, на котором показано, как несколько человек, а также их питомцы, были спасены с затопленной плоской крыши вертолетом. В городе Алайор машины были унесены потоками дождя. Предварительно сообщений о жертвах нет из-за многочисленных предупреждений о погоде.

На острове Майорка, самом большом в Балеарском архипелаге, последствия шторма были менее выражены, как и ожидалось. Там тоже шел сильный дождь, вызывая временное затопление улиц, например, в городе Сольер. Однако наивысший уровень тревоги, объявленный метеорологической службой, был снят довольно быстро.

Пассажирам, возвращающимся из аэропорта Пала, не было комфортно из-за штормов, которые обрушились на Балеары в среду и четверг. В среду было отменено более 40 рейсов.

Возвращение с балеарского острова откладывается на полторы недели

Семье из пяти человек, в том числе младенца, из Оберхаузена, было сообщено авиакомпанией Eurowings, что их предполагаемый обратный рейс в Германию, первоначально запланированный на четверг, теперь состоится в понедельник вечером. Вместо этого их отправят в Берлин, а затем на рейс до их окончательного пункта назначения в Дюссельдорфе, как сообщают "Мальорка Цайтунг" и "Мальорка-Магазин". Другие пассажиры авиакомпаний столкнулись с подобными ситуациями.

Авиакомпания Eurowings выразила сожаление по отношению к пассажирам, заявив, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее доставить их домой. Сильный грозовой фронт над Балеарами вынудил отменить многие рейсы в среду и четверг, согласно компании.

Хотя было организовано 15 дополнительных рейсов на Майорку и с Майорки, этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на обратные рейсы со стороны пассажиров. Кроме того, этот уик-энд также совпал с окончанием летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии, что усложнило ситуацию.

Пассажиры других авиакомпаний также столкнулись с аналогичными задержками рейсов из-за сильной погоды на Балеарских островах. Несмотря на усилия по переорганизации рейсов, многим пассажирам пришлось существенно скорректировать свои планы возвращения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Путешествие на мотоциклах: Австралийская пара Джанелл и Стюарт Кларк с тремя спасенными собаками,...
Стоит посетить!

Пара отправилась на мотоциклет в мировое турне со своей любимой собакой.

Яннелл и Стю Кларк начали свое Odysseus почти 10 лет назад.Теперь пара вернулась домой с тремя спасенными собаками, которых они подобрали по пути.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 30 000 пассажиров ежедневно путешествуют между Берлином и Гамбургом на поезде. В течение...
Стоит посетить!

Железная дорога Берлин-Гамбург закрыта на несколько месяцев из-за строительных работ

Работы начнутся на железнодорожном сообщении между двумя крупнейшими немецкими городами в пятницу. Это первое из двух длинных закрытий для пассажиров. Также уже закрыт другой строительный участок.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Орка, питающаяся атлантической балтийской сельдью, на снимке Тобиаса Фридриха, выдвинута в...
Стоит посетить!

Финалисты фотосессии демонстрируют "чудо и хрупкость" мировых океанов

Снимки, на которых запечатлены пасть леопардовой акулы, осьминог, прячущийся в пакете из пластика, и полосатик, укрывшийся внутри медузы, стали финалистами в конкурсе «Фотограф года в области морской фотографии» этого года.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно