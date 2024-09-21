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Путешественники, которые сразу же отправляются на острова Греции, не замечают привлекательности этого эксклюзивного места.

Проект Коста Наварино, расположенный на полуострове Пелопоннес, демонстрирует изысканные удобства и окружение, соответствующие роскоши Эгейских архипелагов.

 and  Alex Stellmacher
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Путешественники, которые сразу же отправляются на острова Греции, не замечают привлекательности этого эксклюзивного места.

В частности, в Коста Наварино, обширное люксовое расширение с четырьмя курортами (в том числе первоначальным Mandarin Oriental в Греции), полями для гольфа, торговыми центрами, ресторанами и wellness-центрами можно найти. Этот район, расположенный в регионе Мессиния примерно в трехчасовой поездке от Афин, был ранее известен своей сельской местностью, оливками Каламата, древними святилищами и значительной морской битвой. Теперь он превращается в глобально признанное туристическое направление, предлагая богатую историю, нетронутые деревушки и пляжи, а также развивающиеся люксовые удобства.

Коста Наварино – это многореsortный и жилой комплекс, включающий The Romanos, люксовый курорт Коллекции, a W и a Westin. Разбросанный по 1000 гектарам территории, этот богатый разнообразие также включает оживленный прибрежный рынок, названный Наварино Агора. Этот центр предлагает широкий выбор шоппинга, гастрономии и культурных мероприятий, таких как дегустации вина и концерты, которые доступны и бесплатны для широкой общественности.

Коста Наварино начинает выходить на сцену как вариант роскошного отдыха наряду со Сент-Тропе, Капри и Ибицей, но без переполненности.

Амбициозные Устремления

Этот амбициозный план является детищем одного человека, капитана Василиса Константакопулоса.

Родившийся и выросший в деревне Диаволици в Мессинии, Константакопулос возглавлял крупнейшую в мире независимую частную компанию по перевозке грузов. Вдохновленный потенциалом своей родины, он посвятил свою жизнь возрождению Коста Наварино, учитывая при этом устойчивое развитие. Идея превращения Коста Наварино в престижное направление роскошного туризма возникла в 1980-х годах. В 1997 году Константакопулос приобрел большую часть земли, необходимой для проекта Коста Наварино, и основал компанию TEMES. После этого последовал запуск проекта, который он возглавлял до своей смерти в 2011 году.

«Он стремился вернуть людей в Мессинию», – дополнила Гиота Спилиотопулу, менеджер по коммуникациям афинской компании TEMES. Коста Наварино является флагманским проектом группы TEMES, и компания уже инвестировала более 1,25 миллиарда евро (примерно 1,4 миллиарда долларов) в его развитие.

Видение капитана Василиса привело к созданию всеобъемлющего направления, которое apelлирует к различным предпочтениям, таким как семьи, любители гольфа и взрослые, ищущие покой. Варианты размещения охватывают широкий спектр, от отеля W, ориентированного на взрослых, до недавнего открытия Mandarin Oriental, которое открылось в августе 2023 года.

Направление конкурирует с другими гламурными местами Средиземноморья, но в отличие от этих хорошо зарекомендовавших себя направлений, Коста Наварино была построена с учетом устойчивого развития.

«Капитан Василис был экологически сознательным человеком. Мы переместили 7000 оливковых деревьев, 9000 различных видов деревьев и 1 миллион местных растений во время строительства и затем пересадили их. Было потеряно всего 10 или 15 оливковых деревьев», – сказала Спилиотопулу.

Пластиковые отходы отсутствуют по всей территории, и были приняты меры по сохранению, построив три резервуара для оптимизации использования воды и повторного использования отходов. Коста Наварино сотрудничает с Университетом Стокгольма на экологической обсерватории на месте, которая измеряет последствия изменения климата.

Если вы строите ответственно, гости придут, – считает Спилиотопулу, ссылаясь на рост числа посетителей из Великобритании, Германии и Франции, которые выбрали этот малоизвестный альтернативный вариант, предпочтя юго-западную часть Пелопоннеса более посещаемым направлениям, таким как Мальорка в Испании или Алгарве в Португалии.

Кроме того, в отличие от других южных средиземноморских направлений, Коста Наварино еще не достигла цен, подобных Капри. Некоторые отели все еще предлагают доступные тарифы в трехзначных цифрах.

Примерные цены на номера включают стартовые цены от 345 евро (примерно 385 долларов) в 2024 году в The Romanos для высокого сезона, а также цены от 700 евро (примерно 770 долларов). Ультра-частный Mandarin Oriental, расположенный на тихом Наварино-Бей, предлагает низкий сезонные цены на люксы, начиная от 1000 евро (примерно 1115 долларов).

Гастрономические варианты многочисленны, с более чем 40 ресторанами, кафе и бистро для изучения.

В Барбуни в курорте

Греческая высокая кухня представлена в Mandarin Oriental's Oliviera, которая гордится оливковым маслом, indigenous для Мессинии, и вином с таким же рвением. Некоторые блюда для всех ресторанов курорта поставляются с близлежащей фермы, в том числе яркие оранжевые яйца с помидорами (традиционное блюдо, известное как каяна) и греческие пироги, приготовленные из муки собственной каменной мельницы отеля.

В The Romanos вы найдете солнечный пляжный ресторан Barbouni, расслабленный, но элитный обеденныйspot, признанный «самым красивым рестораном в Греции» блогером voyage_provacateur.

Наварино-Бей, участок побережья, на котором расположены Mandarin и W Hotel, – идеальное место для любителей природы и истории. Заякориться на пляже Криси Аммос, расположенном на тихом, удаленном конце Гьяловы, чтобы поплавать в кристально чистых водах или насладиться тихим отдыхом на чистом, естественном пляже. Разбросанные по трем диким, необитаемым островам, бухта является домом для четырех мирных военных памятников – по одному для каждого иностранного флота, – которые чествуют флоты, которые помогли Греции в ее борьбе за независимость во время 1820-х годов, разгромив османский флот в Наварино-Бей.

Если вам нужно разглядеть сцену, придется немного напрячь зрение. Всего в пяти минутах езды от Коста Наварино находится тихий и очаровательный поселок Гялова. Несмотря на свою спокойную атмосферу, водный ресторан Кочили в Гялове довольно оживленный, известный своей свежей морской продукцией, которую вы можете выбрать сами. Расслабленная обстановка места такова, что обувь здесь скорее опция, чем обязательное условие.

Богатство наследия

Коста Наварино находится в более широком контексте юго-западной Пелопоннеса, история которого насчитывает 4500 лет. Регион изобилует историческими достопримечательностями, такими как нетронутый временем поселок Пилос. В регионе также есть нетронутые пляжи, необитаемые острова и живописный ландшафт, усеянный оливковыми деревьями.

В нескольких минутах езды от Коста Наварино находится знаменитый пляж Вайдохилия, похожий на подкову или греческую букву "омега". Этот пляж является раем для любителей сноркелинга и считается одним из лучших пляжей Греции. Над песчаными дюнами Вайдохилии находится могила, предположительно принадлежащая Трасюмеду, сыну мифического короля Нестора, известного по "Одиссее" Гомера. А короткая поездка на машину в горы приведет вас к древнему храму Нестора, исторической достопримечательности, которую обязательно стоит посетить.

Каламата, столица региона, за последние два десятилетия превратилась из почти заброшенного города в хорошо связанный город с многочисленными рейсами в и из основных европейских хабов благодаря своему растущему международному аэропорту Каламаты. Город hosts международный танцевальный фестиваль и является домом для ювелирного магазина "Аэридес", мастерской, управляемой Кaterina Karampela и Constantinos Diamandis, где продаются их ручные изделия.

Регион полон скрытых жемчужин, таких как водопады, спрятанные в лесистых холмах за прибрежными поселениями. Водопад Каламарис, примерно в трех милях от Гяловы, доступен на велосипеде или машине и предлагает освежающее купание в награду за то, что вы до него доберетесь.

Многие нетронутые побережья, где пока нет или очень мало шезлонгов, можно reach от любого из объектов недвижимости Коста Наварино с помощью различных видов транспорта. Более длительные морские прогулки могут увести вас дальше в Ионическое море.

Для тех, кто все еще мечтает о поездке на остров, всего в 20 минутах езды от Коста Наварино находится Метрони, где вы можете арендовать частную лодку примерно за 50 евро, чтобы reach необитаемый Сапиенца, известный своими кристально чистыми водами и возможностью увидеть дельфинов и перелетных фламинго из Северной Африки в сентябре. Здесь вы не найдете переполненные шезлонги, как в Миконосе, где они могут стоить до 200 евро в день.

Новый Mandarin Oriental, с его роскошными удобствами и нетронутыми пляжами, привлекает путешественников, ищущих высококлассный отдых, делая Коста Наварино конкурентом популярным destinations, таким как Сен-Тропе и Капри.

В соответствии с видением Капитана Василиса Константакопулоса Коста Наварино включает экологические меры, такие как перемещение оливковых деревьев и строительство резервуаров для оптимизации использования воды, делая его привлекательным выбором для путешественников, ценящих устойчивость.

После напряженного похода водопад Калимарис служит чарующим убежищем.

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