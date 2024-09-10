Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Пути Лютера в Саксонии-Анхальте и Бранденбурге объединены

Пути Лютера должны быть воссоединены на расширенном участке, с включением новых станций прокалывания. Более подробная информация о конкретных маршрутах сочленения и их местоположении может быть найдена здесь.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Пути Лютера в Саксонии-Анхальте и Бранденбурге объединены

Лютеровский путь в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге объединяются. 23 сентября новый участок пути будет открыт близ Бад-Шмидеберга в Саксонии-Анхальт, соединив существующий Лютеровский путь в Бранденбурге с немецкой системой Лютеровских путей. "Очень здорово видеть, как Лютеровский путь продолжает процветать и расширяться после столетия Реформации", - сказал президент Немецкого общества Лютеровских путей Эккехард Штайнахюзер.

Новый участок длиной 80 километров начинается в Кемерге, проходит через Дюбенский лес и заканчивается в курортном городе Бад-Шмидеберг. Он пересекает Эльбу в Преттше, следует вдоль леса Аннабург и, наконец, огибает пойму Черной Эльстры в Герцберге в Бранденбурге. На новом участке есть знаковые точки, такие как Водный замок Ройнхарц, Городская церковь Бад-Шмидеберга, Церковь книги Аксен, Церковь Святой Марии в Преттине, Замок Аннабург и Церковь Святой Марии в Герцберге.

Лютеровский путь - это совместный проект церквей, туристических советов, муниципалитетов и других партнеров, который начал свою деятельность в 2008 году. Другие участки Лютеровского пути можно найти в Баварии, Бранденбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Тюрингии.

Комиссия, признавая важность этого расширения, примет решение официально включить объединенный Лютеровский путь в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в немецкую систему Лютеровских путей. После открытия нового участка заинтересованные пешеходы смогут исследовать знаковые точки, такие как Водный замок Ройнхарц в Бранденбурге, в рамках своего путешествия по Лютеровскому пути.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно