- Пути Лютера в Саксонии-Анхальте и Бранденбурге объединены

Лютеровский путь в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге объединяются. 23 сентября новый участок пути будет открыт близ Бад-Шмидеберга в Саксонии-Анхальт, соединив существующий Лютеровский путь в Бранденбурге с немецкой системой Лютеровских путей. "Очень здорово видеть, как Лютеровский путь продолжает процветать и расширяться после столетия Реформации", - сказал президент Немецкого общества Лютеровских путей Эккехард Штайнахюзер.

Новый участок длиной 80 километров начинается в Кемерге, проходит через Дюбенский лес и заканчивается в курортном городе Бад-Шмидеберг. Он пересекает Эльбу в Преттше, следует вдоль леса Аннабург и, наконец, огибает пойму Черной Эльстры в Герцберге в Бранденбурге. На новом участке есть знаковые точки, такие как Водный замок Ройнхарц, Городская церковь Бад-Шмидеберга, Церковь книги Аксен, Церковь Святой Марии в Преттине, Замок Аннабург и Церковь Святой Марии в Герцберге.

Лютеровский путь - это совместный проект церквей, туристических советов, муниципалитетов и других партнеров, который начал свою деятельность в 2008 году. Другие участки Лютеровского пути можно найти в Баварии, Бранденбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Тюрингии.

Комиссия, признавая важность этого расширения, примет решение официально включить объединенный Лютеровский путь в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в немецкую систему Лютеровских путей. После открытия нового участка заинтересованные пешеходы смогут исследовать знаковые точки, такие как Водный замок Ройнхарц в Бранденбурге, в рамках своего путешествия по Лютеровскому пути.

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