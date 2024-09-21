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Пустые офисные помещения могут способствовать уменьшению дефицита жилья

 and  Yaroslav Smith
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В течение примерно двух лет доля сотрудников, работающих из дома в Германии, оставалась стабильной...
В течение примерно двух лет доля сотрудников, работающих из дома в Германии, оставалась стабильной на уровне более четверти и более двух третей компаний.

Пустые офисные помещения могут способствовать уменьшению дефицита жилья

Преобразование неиспользуемых офисных помещений в крупных немецких городах могло бы создать жилые площади для более чем 100 000 человек, потенциально решив проблему дефицита жилья, но экономические барьеры по-прежнему сохраняются, согласно исследованию Института Ифо.

Институт Ифо вместе с консультантом по недвижимости Colliers провел исследование для Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Кёльна, Франкфурта, Штутгарта и Дюссельдорфа. Результаты показывают, что в этих городах можно построить около 60 000 новых квартир с населением примерно 100 000 человек, перепрофилируя текущие пустующие офисные помещения в связи со сдвигом в сторону удаленной работы.

Исследователь Института Ифо Симон Краузе прокомментировал: "Пустующие офисы могут помочь облегчить дефицит жилья в больших городах, но только небольшая часть потенциальных преобразований является экономически целесообразной". Исследование показало, что примерно 30% пустующих офисных площадей технически и юридически пригодны для жилого использования, что составляет около 2,3 миллиона квадратных метров, учитывая уровень вакансии офисов.

Учитывая proyected reduction в потребности в офисных помещениях в будущем, еще 3,5 миллиона квадратных метров могут стать доступными. Принимая во внимание 20%-ный убыток во время преобразования, средний размер квартиры 77 квадратных метров и средний размер households 1,7 человек, можно построить примерно 60 000 квартир для 102 000 человек.

Соавтор исследования Colliers Андреас Трумпп предложил: "В связи с ограниченной осуществимостью преобразований в жилые помещения необходимы инновационные идеи перепланировки". Также необходимы частичные преобразования и развитие района, чтобы отвечать потребностям в жилье, бизнесе и отдыхе.

Доля сотрудников, работающих из дома в Германии, оставалась стабильной на уровне около четверти в течение почти двух лет, и более двух третей компаний внедрили эту практику. Это исследование прогнозирует снижение спроса на офисные помещения на 12% к 2030 году.

Крупные поставщики услуг, потребляющие наибольшую площадь офисов, сокращают свою офисную площадь и переезжают в современные, центральные места. По словам Краузе, "одна четверть крупных компаний по оказанию услуг сокращает свою офисную площадь, и 20% переезжают хотя бы один офис". Увеличение работы на дому, как ожидается, еще больше усугубит вакансии офисов и риск неиспользуемых зданий.

Исследование, проведенное Институтом Ифо и Colliers, показывает, что экономически целесообразные преобразования пустующих офисов в жилые помещения составляют лишь небольшую часть потенциальных преобразований, что ограничивает способность экономики в полной мере воспользоваться этой возможностью для решения проблемы дефицита жилья.

Постоянные экономические барьеры при перепрофилировании пустующих офисов в жилые помещения могут замедлить рост экономики, ограничивая создание новых жилых площадей в крупных немецких городах.

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