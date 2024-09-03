- Проверка поддельных документов на голосование в Дрездене

Следуя за выборами в Саксонии, правоохранительные органы в Дрездене в настоящее время расследуют обвинения в подделке бюллетеней. По данным источников, признаки поддельных бюллетеней были обнаружены во время подсчета голосов по почте в по крайней мере двух избирательных округах. На данный момент выявлено около 100 случаев потенциального мошенничества. Управление государственной безопасности взяло расследование под свой контроль и, как сообщается, изъяло два поддельных бюллетеня. Ранее "Саксонская газета" сообщала об этом вопросе.

Представители властей утверждают, что неизвестные лица замазывали отметку на различных почтовых бюллетенях и вместо этого отмечали ящик для "Свободных саксов". Эта небольшая партия, подобная AfD, считается правоэкстремистской организацией службой внутренней безопасности страны. "Свободные саксы" получили 2,2% голосов на выборах в ландтаг.

После обвинений в подделке бюллетеней федеральные выборы в Саксонии оказались под пристальным вниманием. Как сообщается, поддельные бюллетені favoreли "Свободных саксов", партию, ранее признанную правоэкстремистской организацией.

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