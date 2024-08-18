- Проверка незаконных соревнований на скоростных автомобилях в Ораниенбурге

В рамках расследования подозрение пало на нескольких водителей, которые, как считается, участвовали в нелегальных уличных гонках в Ораниенбурге. В ранние часы субботы полиция обнаружила несколько автомобилей, участвовавших в хаосе на улице Ханс-Граде, как указано в сообщении Северного управления полиции в воскресенье. 19-летнему молодому человеку было приказано сдать права и автомобиль правоохранительным органам. Полиция в настоящее время расследует возможные обвинения против него и других водителей, причастных к инциденту.

Уличные гонки в Ораниенбурге были классифицированы как серьезное правонарушение, квалифицируемое как преступление. Авторитеты изучают возможные уголовные обвинения против всех водителей, участвовавших в хаосе на улице Ханс-Граде.

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